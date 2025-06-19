Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sao Y làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sao Y làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sao Y
Ngày đăng tuyển: 19/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/07/2025
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sao Y

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sao Y

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 267 Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh: Thu tiền, Chi tiền, UNC, các bút toán về CCDC, TSCĐ, tiền lương, bảo hiểm, bán hàng, xuất hóa hơn, nhập kho, xuất kho.... theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn hạch toán của công ty.
2. Kiểm tra bộ chứng từ hạch toán đảm bảo tuân thủ theo quy định của công ty và của pháp luật.
3. Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, công nợ tạm ứng, làm đối chiếu công nợ và thu hồi công nợ đảm bảo theo quy định của công ty.
4. Theo dõi bán hàng, hàng hóa, tham gia kiểm kê kho.
5. Lập bảng tính lương và thanh toán lương, các chế độ cho NLĐ
6. Lập tờ khai thuế, quý, Báo cáo tài chính năm
7. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
8. Làm các báo cáo theo quy định
9. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu độ tuổi từ 25 – 35 tuổi;
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán,… hoặc các trường khối kinh tế;
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dược phẩm

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sao Y Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sao Y

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sao Y

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sao Y

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 267 phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

