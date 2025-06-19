Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sao Y làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1.Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh: Thu tiền, Chi tiền, UNC, các bút toán về CCDC, TSCĐ, tiền lương, bảo hiểm, bán hàng, xuất hóa hơn, nhập kho, xuất kho.... theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn hạch toán của công ty.

2. Kiểm tra bộ chứng từ hạch toán đảm bảo tuân thủ theo quy định của công ty và của pháp luật.

3. Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, công nợ tạm ứng, làm đối chiếu công nợ và thu hồi công nợ đảm bảo theo quy định của công ty.

4. Theo dõi bán hàng, hàng hóa, tham gia kiểm kê kho.

5. Lập bảng tính lương và thanh toán lương, các chế độ cho NLĐ

6. Lập tờ khai thuế, quý, Báo cáo tài chính năm

7. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

8. Làm các báo cáo theo quy định

9. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên;