Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: sảnh A tòa nhà HH2, số 15 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng BA
Xây dựng và triển khai các quy trình, tiêu chuẩn nghiệp vụ BA
Phân công, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên BA
Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống
Đảm bảo chất lượng và tiến độ của các dự án
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ, phương pháp mới trong lĩnh vực BA
Báo cáo định kỳ về hoạt động của phòng BA

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế hoặc các ngành liên quan
Có ít nhất 5 năm làm việc trong lĩnh vực BA, trong đó có 2 năm kinh nghiệm quản lý
Kiến thức sâu rộng về quy trình nghiệp vụ, phân tích thiết kế hệ thống
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và làm việc nhóm
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và tuân thủ thời hạn
Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ BA quốc tế (CBAP, CCBA)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh theo năng lực làm việc, được tăng lương thường kỳ theo chính sách của công ty. (Lương gross 15-20 triệu)
Được hưởng các chính sách hỗ trợ, thưởng lễ tết theo quy định của công ty
Được làm việc trong môi trường thân thiện, đánh giá cao sự sáng tạo, tinh thần đóng góp cầu tiến của nhân sự
Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm theo kế hoạch của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 55 Ngách 99/110 Định Công Hạ, Tổ 16, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

