Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: sảnh A tòa nhà HH2, số 15 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng BA

Xây dựng và triển khai các quy trình, tiêu chuẩn nghiệp vụ BA

Phân công, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên BA

Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống

Đảm bảo chất lượng và tiến độ của các dự án

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ, phương pháp mới trong lĩnh vực BA

Báo cáo định kỳ về hoạt động của phòng BA

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế hoặc các ngành liên quan

Có ít nhất 5 năm làm việc trong lĩnh vực BA, trong đó có 2 năm kinh nghiệm quản lý

Kiến thức sâu rộng về quy trình nghiệp vụ, phân tích thiết kế hệ thống

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và làm việc nhóm

Khả năng làm việc dưới áp lực cao và tuân thủ thời hạn

Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ BA quốc tế (CBAP, CCBA)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh theo năng lực làm việc, được tăng lương thường kỳ theo chính sách của công ty. (Lương gross 15-20 triệu)

Được hưởng các chính sách hỗ trợ, thưởng lễ tết theo quy định của công ty

Được làm việc trong môi trường thân thiện, đánh giá cao sự sáng tạo, tinh thần đóng góp cầu tiến của nhân sự

Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm theo kế hoạch của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

