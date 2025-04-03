Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: sảnh A tòa nhà HH2, số 15 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng BA
Xây dựng và triển khai các quy trình, tiêu chuẩn nghiệp vụ BA
Phân công, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên BA
Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống
Đảm bảo chất lượng và tiến độ của các dự án
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ, phương pháp mới trong lĩnh vực BA
Báo cáo định kỳ về hoạt động của phòng BA
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế hoặc các ngành liên quan
Có ít nhất 5 năm làm việc trong lĩnh vực BA, trong đó có 2 năm kinh nghiệm quản lý
Kiến thức sâu rộng về quy trình nghiệp vụ, phân tích thiết kế hệ thống
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và làm việc nhóm
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và tuân thủ thời hạn
Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ BA quốc tế (CBAP, CCBA)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng mức lương cạnh tranh theo năng lực làm việc, được tăng lương thường kỳ theo chính sách của công ty. (Lương gross 15-20 triệu)
Được hưởng các chính sách hỗ trợ, thưởng lễ tết theo quy định của công ty
Được làm việc trong môi trường thân thiện, đánh giá cao sự sáng tạo, tinh thần đóng góp cầu tiến của nhân sự
Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm theo kế hoạch của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
