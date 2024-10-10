Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần giải pháp và nguồn lực công nghệ Itsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích và triển khai các tài liệu quy trình và yêu cầu nghiệp vụ, sử dụng các phương pháp và công cụ phân tích tiêu chuẩn với các dự án trong lĩnh vực Ngân hàng.

Xây dựng tài liệu rõ ràng và súc tích về các giải pháp đã thống nhất.

Liên tục nghiên cứu, học hỏi để nâng cao kiến thức về nghiệp vụ Ngân hàng cũng như các hệ thống công nghệ đang triển khai và sử dụng.

Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm. Có hiểu biết tốt hoặc đã thực hiện công việc ở một trong các công đoạn: phân tích thiết kế phần mềm, lập trình, kiểm thử.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức:

Dự án đã tham gia: Bank / Thương mại điện tử

Thành thạo trong việc viết URD, SRS.

DB: tối thiểu SQL Oracle/MS SQL

Công cụ: tối thiểu Postman

Ưu tiên ứng viên thành thạo sử dụng Jira + Confluence, Word Excel.

Ưu tiên ứng viên hiểu biết về nghiệp vụ sản phẩm Mortgage, SavingLoan, Credit Card, AML (1 trong 4 là đủ)

Yêu cầu

Trình độ ĐH trở lên chuyên ngành CNTT, QTKD, Kinh tế.

Có từ 3 năm kinh nghiệm

Có kiến thức về các quy trình phát triển phần mềm.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Khả năng Tiếng anh: Đọc, viết tài liệu

Tại Công ty Cổ phần giải pháp và nguồn lực công nghệ Itsol Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ, thưởng Tết, lương tháng 13

Tổ chức sinh nhật cho nhân viên

Tổ chức teambuilding, du lịch hàng năm

Khám sức khỏe cho nhân viên hàng năm

Review lương hàng năm

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới

Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần giải pháp và nguồn lực công nghệ Itsol

