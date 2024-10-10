Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần giải pháp và nguồn lực công nghệ Itsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần giải pháp và nguồn lực công nghệ Itsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần giải pháp và nguồn lực công nghệ Itsol
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công ty Cổ phần giải pháp và nguồn lực công nghệ Itsol

Business Analyst

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần giải pháp và nguồn lực công nghệ Itsol

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích và triển khai các tài liệu quy trình và yêu cầu nghiệp vụ, sử dụng các phương pháp và công cụ phân tích tiêu chuẩn với các dự án trong lĩnh vực Ngân hàng. Xây dựng tài liệu rõ ràng và súc tích về các giải pháp đã thống nhất. Liên tục nghiên cứu, học hỏi để nâng cao kiến thức về nghiệp vụ Ngân hàng cũng như các hệ thống công nghệ đang triển khai và sử dụng. Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm. Có hiểu biết tốt hoặc đã thực hiện công việc ở một trong các công đoạn: phân tích thiết kế phần mềm, lập trình, kiểm thử.
Phân tích và triển khai các tài liệu quy trình và yêu cầu nghiệp vụ, sử dụng các phương pháp và công cụ phân tích tiêu chuẩn với các dự án trong lĩnh vực Ngân hàng.
Xây dựng tài liệu rõ ràng và súc tích về các giải pháp đã thống nhất.
Liên tục nghiên cứu, học hỏi để nâng cao kiến thức về nghiệp vụ Ngân hàng cũng như các hệ thống công nghệ đang triển khai và sử dụng.
Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm. Có hiểu biết tốt hoặc đã thực hiện công việc ở một trong các công đoạn: phân tích thiết kế phần mềm, lập trình, kiểm thử.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức: Dự án đã tham gia: Bank / Thương mại điện tử Thành thạo trong việc viết URD, SRS. DB: tối thiểu SQL Oracle/MS SQL Công cụ: tối thiểu Postman Ưu tiên ứng viên thành thạo sử dụng Jira + Confluence, Word Excel. Ưu tiên ứng viên hiểu biết về nghiệp vụ sản phẩm Mortgage, SavingLoan, Credit Card, AML (1 trong 4 là đủ) Yêu cầu Trình độ ĐH trở lên chuyên ngành CNTT, QTKD, Kinh tế. Có từ 3 năm kinh nghiệm Có kiến thức về các quy trình phát triển phần mềm. Kỹ năng làm việc nhóm. Khả năng Tiếng anh: Đọc, viết tài liệu
Kiến thức:
Dự án đã tham gia: Bank / Thương mại điện tử
Thành thạo trong việc viết URD, SRS.
DB: tối thiểu SQL Oracle/MS SQL
Công cụ: tối thiểu Postman
Ưu tiên ứng viên thành thạo sử dụng Jira + Confluence, Word Excel.
Ưu tiên ứng viên hiểu biết về nghiệp vụ sản phẩm Mortgage, SavingLoan, Credit Card, AML (1 trong 4 là đủ)
Yêu cầu
Trình độ ĐH trở lên chuyên ngành CNTT, QTKD, Kinh tế.
Có từ 3 năm kinh nghiệm
Có kiến thức về các quy trình phát triển phần mềm.
Kỹ năng làm việc nhóm.
Khả năng Tiếng anh: Đọc, viết tài liệu

Tại Công ty Cổ phần giải pháp và nguồn lực công nghệ Itsol Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ, thưởng Tết, lương tháng 13 Tổ chức sinh nhật cho nhân viên Tổ chức teambuilding, du lịch hàng năm Khám sức khỏe cho nhân viên hàng năm Review lương hàng năm Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm. Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ, thưởng Tết, lương tháng 13
Tổ chức sinh nhật cho nhân viên
Tổ chức teambuilding, du lịch hàng năm
Khám sức khỏe cho nhân viên hàng năm
Review lương hàng năm
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới
Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần giải pháp và nguồn lực công nghệ Itsol

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần giải pháp và nguồn lực công nghệ Itsol

Công ty Cổ phần giải pháp và nguồn lực công nghệ Itsol

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 15, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-business-analyst-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job209688
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Business Analyst Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHT LAB
Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CHT LAB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Business Analyst Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Business Analyst Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHT LAB
Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CHT LAB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Business Analyst Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 17 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI
Tới 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu BSS Group
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 30 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
24 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst FiinGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu FiinGroup
13 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ FDI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 23 Triệu CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ FDI
Trên 23 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
18 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)
Tới 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst NashTech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NashTech
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Printway làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu Công ty TNHH Printway
15 - 23 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst SmartDev làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu SmartDev
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Business Analyst GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu GMO-Z.com RUNSYSTEM
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst SHBFinance làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận SHBFinance
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Business Analyst OpenCommerce Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu OpenCommerce Group
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Smart Cloud (FCI)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu HVCG Software
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP SC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP SC
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH TMDV VÀ CN LATTEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV VÀ CN LATTEHUB
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm