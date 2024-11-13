Tuyển Product Management Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Management Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà 678, 67 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Thỏa thuận
Tổng hợp yêu cầu liên quan giữa người dùng và hệ thống.
Phân tích, tư vấn, tối ưu hóa giải pháp liên quan đến hệ thống.
Xây dựng quy trình, kiểm tra chức năng theo yêu cầu.
Kiểm soát các thay đổi về nghiệp vụ trong quá trình triển khai dự án.
Phân tích dữ liệu từ các nguồn trên hệ thống xem tính chính xác, hiệu quả của hệ thống sau khi xây dựng chức năng.
Các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên nghành công nghệ thông tin, kinh tế, quản trị kinh doanh... hoặc có liên quan.
Có tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí BA hoặc Product Owner, tư duy hướng người dùng, hướng nghiệp vụ.
Nắm rõ các công việc chi tiết của BA, các kỹ năng BA tốt (thu nhập phân tích thông tin, mô hình hóa nghiệp vụ, phân tích yêu cầu...).
Biết sử dụng và có kiến thức về cơ sở dữ liệu (SQL).
Có kiến thức về lập trình, hiểu biết các ngôn ngữ lập trình là một lợi thế.
Có kỹ năng quản lý đội/nhóm, quản lý tiến độ công việc.
Có kinh nghiệm về UI/UX là một lợi thế.
Cẩn thận, trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân.
Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.
Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
Thu nhập hấp dẫn, phù hợp năng lực bản thân.
Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
Khám sức khỏe định kỳ.
Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên, tất niên...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
