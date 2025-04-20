Tuyển Business Intelligence Công ty TNHH Printway làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Printway
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
Công ty TNHH Printway

Business Intelligence

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại Công ty TNHH Printway

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà B, khu VL1, Khu Thương Mại Dịch vụ Trung Văn, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng quy trình thu thập dữ liệu từ các nguồn nội bộ (doanh số, tồn kho, sản xuất, chiến dịch quảng cáo...) và bên ngoài (nền tảng thương mại điện tử như Etsy, Amazon, Shopify, v.v.).
Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu (Database) để lưu trữ và quản lý dữ liệu.
Phối hợp với đội IT để xây dựng hoặc tích hợp các hệ thống quản lý vận hành.
Thiết kế và phát triển dashboard trực quan hóa dữ liệu phục vụ các bộ phận kinh doanh (bán hàng, marketing, tài chính, vận hành, v.v.).
Xây dựng báo cáo định kỳ (hàng tuần, hàng tháng), tham gia họp định kỳ để phân tích số liệu báo cáo.
Thực hiện các báo cáo định kỳ và các báo cáo ad-hoc theo yêu cầu.
Đảm bảo dữ liệu được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, hỗ trợ việc đưa ra quyết định.
Thu thập, làm sạch, và tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau (CRM, phần mềm quản lý nội bộ, dữ liệu từ hệ thống IT, dữ liệu từ bên thứ ba).
Duy trì và tối ưu hóa kho dữ liệu (Data Warehouse) để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.
Đề xuất các cải tiến liên quan đến luồng dữ liệu và quy trình quản lý dữ liệu
Xác định các xu hướng, cơ hội và thách thức kinh doanh thông qua phân tích dữ liệu.
Đưa ra các khuyến nghị chiến lược dựa trên kết quả phân tích.
Theo dõi các chỉ số hiệu suất (KPI) của công ty và đưa ra cảnh báo khi có rủi ro.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
Thành thạo các công cụ BI (Power BI, Tableau) và ngôn ngữ truy vấn dữ liệu (SQL).
Hiểu biết về cơ sở dữ liệu và các nền tảng POD (Shopify, Etsy, Amazon, Printful).
Có khả năng thiết lập kho dữ liệu và tích hợp hệ thống dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
Kinh nghiệm trong việc phân tích hiệu quả quảng cáo (Google Ads, Facebook Ads) là lợi thế.
Tư duy phân tích và khả năng giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, và đào tạo nhân viên.
Tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc triển khai và cải tiến hệ thống.
Sử dụng thành thạo công cụ AI trong công việc

Tại Công ty TNHH Printway Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.
Mức thu nhập thỏa thuận theo năng lực.
Trợ cấp ăn trưa và gửi xe hàng tháng.
Review kết quả làm việc 2 lần/năm, review lương 1 lần/năm.
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Đầy đủ các chế độ thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật Công ty, thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh năm…. Mức thưởng cụ thể căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh của năm.
Môi trường trẻ trung, năng động, hoà đồng.
Tham gia các hoạt động bóng đá, bi-a và các hoạt động thể dục, thể thao khác do Công ty tổ chức.
Tham gia các hoạt động du lịch hè, Teambuilding, Sinh nhật Công ty, Year End Party,vv…
Có thể phát triển chuyên sâu về chuyên môn thông qua các khoá đào tạo nội bộ và bên ngoài do Công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Printway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Printway

Công ty TNHH Printway

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, nhà 1B, khu VL1, Khu Thương Mại Dịch vụ Trung Văn, Phường Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

