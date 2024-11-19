Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z
- Hà Nội: 1A24, ngõ 385 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm. dịch vụ của doanh nghiệp.
Tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng.
Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
Giám sát tiến độ triển khai của các bộ phận liên quan để đảm bảo hoàn thành công việc đúng thời gian cam kết với khách hàng
Đại diện tặng quà tri ân, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng vào các dịp đặc biệt như lễ, Tết, sinh nhật..vv
Gửi thông tin sản phẩm của công ty đến các sàn Môi giới đối tác, support hỗ trợ, cung cấp thông tin cần thiết cho cộng tác viên.
Lưu giữ, bảo quản tài liệu, hồ sơ được giao quản lý theo quy định.
Thực hiện chế độ lập báo cáo công việc ngày, tuần, tháng theo quy định
Thực hiện công việc liên quan khác theo phân công.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm làm CSKH cho các đơn vị dịch vụ: Trung tâm thương mại, Tòa nhà văn phòng, chung cư, nhà hàng.
Thành thạo tin học văn phòng
Phong thái điềm tĩnh, kiên nhẫn và hòa đồng, xử lý tình huống nhanh
Ưu tiên người ở quanh khu vực Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm
Có laptop, phương tiện đi lại chủ động
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty
Được nhận lương thâm niên tăng dần theo số năm gắn bó với tổ chức
Môi trường làm việc Trẻ trung - Năng động - Sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI