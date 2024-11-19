Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1A24, ngõ 385 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm. dịch vụ của doanh nghiệp.

Tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng.

Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

Giám sát tiến độ triển khai của các bộ phận liên quan để đảm bảo hoàn thành công việc đúng thời gian cam kết với khách hàng

Đại diện tặng quà tri ân, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng vào các dịp đặc biệt như lễ, Tết, sinh nhật..vv

Gửi thông tin sản phẩm của công ty đến các sàn Môi giới đối tác, support hỗ trợ, cung cấp thông tin cần thiết cho cộng tác viên.

Lưu giữ, bảo quản tài liệu, hồ sơ được giao quản lý theo quy định.

Thực hiện chế độ lập báo cáo công việc ngày, tuần, tháng theo quy định

Thực hiện công việc liên quan khác theo phân công.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 22 - 30 tuổi

Giới tính: Nữ Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên

Ưu tiên có kinh nghiệm làm CSKH cho các đơn vị dịch vụ: Trung tâm thương mại, Tòa nhà văn phòng, chung cư, nhà hàng.

Thành thạo tin học văn phòng

Phong thái điềm tĩnh, kiên nhẫn và hòa đồng, xử lý tình huống nhanh

Ưu tiên người ở quanh khu vực Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm

Có laptop, phương tiện đi lại chủ động

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 10.000.000 - 12.000.000 vnđ/tháng

Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

Được nhận lương thâm niên tăng dần theo số năm gắn bó với tổ chức

Môi trường làm việc Trẻ trung - Năng động - Sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z

