Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BABYCHESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 32, lô 2A Trung Yên, 11 Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận, phản hồi thông tin của khách hàng qua các kênh zalo, fanpage, website, hotline.

Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong lớp học.

Gọi điện chăm sóc học sinh theo từng giai đoạn để khảo sát, phát hiện các vấn đề còn tồn tại và giải quyết cho phụ huynh.

Cố vấn cho phụ huynh về lộ trình học tập.

Các công việc khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ, có 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng mảng giáo dục là lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết vấn đề tốt, khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Chủ động trong công việc và không ngại khó.

Thích trải nghiệm những công việc thử thách, làm những thứ mới.

Đam mê trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là giáo dục Tiếng Anh trẻ em.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BABYCHESS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 10 triệu - 12 triệu/tháng (Lương cứng cố định + Thưởng + Hoa hồng). THỬ VIỆC HƯỞNG 85% THU NHẬP.

Lương thưởng các dịp lễ, Tết. Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định luật Lao động.

Được học hỏi/phát triển trong một môi trường startup công nghệ tràn đầy nhiệt huyết, đề cao giá trị tập thể, tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân.

Được đào tạo bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Giáo dục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BABYCHESS VIỆT NAM

