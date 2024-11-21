Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 74 sunrise G khu The Manor, Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý đội/nhóm và hệ thống CS để đảm bảo nhân viên CSKH và bộ phận có liên quan tuân theo quy trình và thời gian xử lý khiếu nại
Hỗ trợ hoàn thiện các vị trí của team.
Kiểm soát và theo dõi các báo cáo hàng ngày/ tuần/tháng
Giám sát và hỗ trợ giải quyết khiếu nại từ đối tác
Hỗ trợ giải quyết khiếu nại từ quầy dịch vụ hoặc qua điện thoại
Nghe lại và đánh giá các cuộc gọi đi/đến
Theo dõi & kiếm tra quy trình làm việc của nhân viên để báo cáo cho quản lí hoặc đội Kiểm soát chất lượng
Huấn luyện/ Đào tạo nhân viên hoặc hợp tác với bộ phận Đào tạo (nếu cần) để lên chương trình đào tạo phù hợp
Tham gia lập kế hoạch & hoặc thực hiện các hoạt động tạo động lực cho nhân viên CSKH, và các hoạt động khác của công ty
Làm việc với các Bộ phận liên quan để giải quyết khiếu nại / thắc mắc
Các nhiệm vụ khác từ quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 24 - 35 tuổi
Có kinh nghiệm quản lý 1 năm ở vị trí tương đương (CSKH, telesale trong ngành bán lẻ, TPCN là 1 lợi thế)
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình và giải quyết vấn đề
Kỹ năng phân tích, đánh giá và dự báo
Khả năng quản lý tốt
Hiểu rõ các hoạt động và sản phẩm của công ty

Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10.000.000 - 15.000.000 bao gồm lương cơ bản + %dthu....
10.000.000 - 15.000.000 bao gồm lương cơ bản + %dthu....
Đầy đủ chế độ phúc lợi và BHXH
Môi trường trẻ trung, năng động, đồng nghiệp vui vẻ, nhiệt tình
Team building và du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: địa chỉ Số 74 sunrise G khu The Manor, Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

