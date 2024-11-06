Tuyển Chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 14, DV8, Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Tiếp nhận Data, giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử sản phẩm/dịch vụ của công ty

2. Giải đáp các thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty

3. Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống

4. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng

5. Theo dõi đơn hàng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: 18 - 32 tuổi

Trình độ Trung cấp trở lên, Tốt nghiệp chuyên ngành Dược là một lợi thế.

Giao tiếp tốt

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB: 6tr + thưởng KPI + phụ cấp ăn trưa + phụ cấp thâm niên

- Được hưởng đầy đủ chế độ theo luật: BHXH, BHYT, BHTN

- Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Thưởng tất cả các ngày nghỉ Lễ (1/1, 30/4-1/5, 2/9), ngày 8/3, 20/10, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin