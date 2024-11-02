Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MPC AUTO AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPC AUTO AN PHÚ
- Hồ Chí Minh: 100 Võ Chí Công, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Thực hiện công việc chăm sóc và khảo sát khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ sửa chữa, mua hàng xe mới tại công ty (qua hình thức trực tiếp, gọi điện thoại).
Tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng, và phối hợp cùng các phòng ban liên quan để xử lý khiếu nại theo quy trình.
Đề xuất các hoạt động CSKH mới và tổ chức các hoạt động CSKH theo định kỳ.
Thực hiện các công việc CSKH khác theo yêu cầu công việc.
Báo cáo công việc phát sinh và công việc định kỳ đến Ban lãnh đạo công ty.
Các công việc khác theo sự phân công của BLĐ.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Xã hội/QTKD, marketing, ngoại ngữ...
Kỹ năng giao tiếp tốt qua điện thoại, giọng nói truyền cảm, thuyết phục.
Kỹ năng vi tính văn phòng thành thạo.
Có kinh nghiệm ở vị trí chăm sóc khách hàng.
Kỹ năng giải quyết khiếu nại khách hàng.
Khả năng chịu áp lực công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPC AUTO AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa + Chế độ BHXH + Du lịch + Học tập đào tạo chuyên nghiệp , hoạt động theo quy định
Chế độ thưởng tháng 13
Thường xuyên tham gia chương trình đào tạo của công ty để nâng cao chuyên môn.
Chế độ nghỉ lễ, Tết theo quy định công ty, nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPC AUTO AN PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
