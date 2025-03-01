Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 50 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 50 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/04/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
12 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Đồng Nai

- Khu vực TP Hồ Chí Minh

- Khu vực Nha Trang, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 50 Triệu

Sản phẩm kinh doanh: CỌC BÊ TÔNG LY TÂM
- Giám sát quá trình vận chuyển cọc, nhận hàng, chất lượng cọc tại công trình, giải quyết vấn đề chất lượng cọc xảy ra tại công trình đang thi công
- Phụ trách đàm phán thương thảo các hạng mục bán hàng và thẩm duyệt hợp đồng
- Tích cực xúc tiến tình trạng bán hàng và duy trì quan hệ khách hàng, kịp thời điều chỉnh chiến lược bán hàng

Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chấp nhận đi thị trường
- Khu vực làm việc : Đồng Nai (2 người), Long An (2 người), Vĩnh Long (2 người), Hồ Chí Minh (2 người)
- Có kinh nghiệm trong kinh doanh thị trường; Hoặc ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng chưa có kinh nghiệm kinh doanh về lĩnh vực xây dựng sẽ được đào tạo.
- Yêu thích và thích nghi được với công việc kinh doanh
- Chịu khó, ham học hỏi

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính thức (không bị ảnh hưởng bởi KPI bán hàng): 9.000.000 - 13.000.000 đồng/tháng + % hoa hồng phục vụ dự án (nếu có) +% hoa hồng hợp đồng (nếu có)
- Thưởng các ngày Lễ, Tết;
- Được tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định Pháp Luật
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
- Có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp
- Du lịch và có cơ hội được đào tạo tại nước ngoài
- Và nhiều phúc lợi khác theo quy định nội bộ của công ty
- Hỗ trợ nhà ở khi làm việc tại các tỉnh
- Có ký túc xá cho nhân viên khi về công ty họp, hoặc tham gia teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

