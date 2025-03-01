Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 50 Triệu

Mức lương 12 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai - Khu vực TP Hồ Chí Minh - Khu vực Nha Trang, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 50 Triệu

Sản phẩm kinh doanh: CỌC BÊ TÔNG LY TÂM

- Giám sát quá trình vận chuyển cọc, nhận hàng, chất lượng cọc tại công trình, giải quyết vấn đề chất lượng cọc xảy ra tại công trình đang thi công

- Phụ trách đàm phán thương thảo các hạng mục bán hàng và thẩm duyệt hợp đồng

- Tích cực xúc tiến tình trạng bán hàng và duy trì quan hệ khách hàng, kịp thời điều chỉnh chiến lược bán hàng



- Chấp nhận đi thị trường

- Khu vực làm việc : Đồng Nai (2 người), Long An (2 người), Vĩnh Long (2 người), Hồ Chí Minh (2 người)

- Có kinh nghiệm trong kinh doanh thị trường; Hoặc ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng chưa có kinh nghiệm kinh doanh về lĩnh vực xây dựng sẽ được đào tạo.

- Yêu thích và thích nghi được với công việc kinh doanh

- Chịu khó, ham học hỏi

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính thức (không bị ảnh hưởng bởi KPI bán hàng): 9.000.000 - 13.000.000 đồng/tháng + % hoa hồng phục vụ dự án (nếu có) +% hoa hồng hợp đồng (nếu có)

- Thưởng các ngày Lễ, Tết;

- Được tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định Pháp Luật

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

- Có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp

- Du lịch và có cơ hội được đào tạo tại nước ngoài

- Và nhiều phúc lợi khác theo quy định nội bộ của công ty

- Hỗ trợ nhà ở khi làm việc tại các tỉnh

- Có ký túc xá cho nhân viên khi về công ty họp, hoặc tham gia teambuilding

