Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Trung tâm gia công Hà Nội Việt Nam POSCO-VNPC làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Trung tâm gia công Hà Nội Việt Nam POSCO-VNPC
- Khánh Hòa:
- Hai Duong, Thành phố Nha Trang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Trực tiếp làm đơn đặt hàng, hợp đồng, lệnh sản xuất, giao hàng, lên Invoice và thu hồi công nợ.
- Quản lý Nguyên vật liệu và thành phẩm hàng tồn kho theo từng khách hàng phụ trách.
- Tổng hợp, làm báo cáo kế hoạch, kết quả kinh doanh
- Tổng hợp lệnh sản xuất và sắp xếp kế hoạch sản xuất
- Phát triển khách hàng mới
- Phụ trách công việc xuất nhập khẩu của phòng Kinh doanh ( quản lý các đợt đặt hàng Nguyên vật liệu từ bên nước ngoài về)
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giao tiếp cơ bản tiếng Anh
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng
- Kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên trong lĩnh vực tiếp thị/bán hàng/kinh doanh
Tại Công ty TNHH Trung tâm gia công Hà Nội Việt Nam POSCO-VNPC Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 10 - 15 triệu
- Thưởng năng lực 2 lần/năm (tổng 1 tháng lương CB), lương tháng 13, thưởng lợi nhuận kinh doanh, thưởng an toàn.
- Bảo hiểm xã hội theo luật lao động, bảo hiểm 24/24h
- Liên hoan 200.000/tháng
- Hỗ trợ ăn sáng và các bữa ăn chính miễn phí tại nhà ăn
- Qùa sinh nhật
- Có xe đưa đón Hà Nội, TP Hải Dương.
- Địa điểm làm việc: Khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trung tâm gia công Hà Nội Việt Nam POSCO-VNPC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
