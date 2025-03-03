Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - 34 Trần Phú, Thị Trấn Diên Khánh, Khánh Hòa, Huyện Diên Khánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

· Chăm sóc, giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho khách hàng thông qua các kênh trực tuyến

· Tìm kiếm khách hàng và nhận đơn đặt hàng (qua điện thoại, facebook, trang web, kênh truyền thông trực tuyến)

· Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Yêu cầu kinh nghiệm: 1 – 2 năm

· Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao đẳng trở lên chuyên ngành thủy sản hoặc các ngành liên quan

· Tin học văn phòng cơ bản

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

· Hưởng % hoa hồng cao (cuối năm)

Hưởng % hoa hồng cao (cuối năm)

· Chính sách đãi ngộ cao

· Được hưởng các chế độ phúc lợi đầy đủ theo pháp luật Nhà nước

· Được thưởng Lễ, Tết, Thưởng đạt hiệu quả tốt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin