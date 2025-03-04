Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Huyện Cam Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện mua hàng: Quản lý hoạt động mua hàng xuất nhập khẩu, vật tư kỹ thuật nội địa theo yêu cầu của công ty.

Đảm bảo nguồn cung: Đàm phán, ký kết hợp đồng và đặt hàng đối với các nhà cung cấp vật tư kỹ thuật nội địa.

Báo cáo và đánh giá: Lập báo cáo định kỳ về tình hình mua sắm, chi phí và hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, tài chính, Kế toán.... các ngành có liên quan

Số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan: 01 năm

Nắm vững các quy định về hợp đồng mua bán, chính sách giá và pháp luật thương mại cơ bản.

Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán và thương lượng

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, lập kế hoạch và tổ chức

Kỹ năng quản lý thời gian

Thành thạo tin học văn phòng

Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm ERP

Tại Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn.

Được tham gia các hoạt động tập thể.

Lương thưởng cạnh tranh.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company

