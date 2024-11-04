Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Lô 01/02 KCN Bỉm Sơn A, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Bỉm Sơn

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Quản lý và giám sát toàn bộ quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của công ty.

Phân tích, đánh giá và xử lý các vấn đề về chất lượng sản phẩm, đưa ra giải pháp khắc phục hiệu quả.

Xây dựng và triển khai các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO 9001, ISO 14001,...)

Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất.

Phân tích dữ liệu chất lượng, báo cáo tình hình chất lượng sản phẩm cho Ban lãnh đạo.

Hỗ trợ đào tạo, nâng cao kiến thức về chất lượng cho nhân viên trong công ty.

Tham gia các hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, môi trường sản xuất.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý chất lượng, Khoa học môi trường, Công nghệ thực phẩm hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kiến thức về các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (ISO 9001, ISO 14001,...)

Nắm vững các kỹ năng kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề hiệu quả.

Sử dụng thành thạo tiếng Trung.

Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.