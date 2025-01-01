Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo làm việc tại Long An thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Khu Đô Thị E.City Tân Đức,Long An

Phối hợp với các đơn vị có liên quan duy trì nề nếp giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu và lịch trình giảng dạy.

Xây dựng kế hoạch học tập, thời khoá biểu, lịch thi kết thúc học phần

Quản lý định mức giảng dạy, thống kê số tiết giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy.

Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác mời giảng, quản lý giáo viên thỉnh giảng theo quy định.

Phối hợp với các Khoa và các đơn vị liên quan kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện mời giảng và chất lượng giảng dạy của giảng viên. Kiểm tra hồ sơ giảng viên thỉnh giảng theo quy định. Thực hiện các thủ tục hành chính (xác nhận số tiết giảng, số lượng sinh viên, ...) để phục vụ cho việc thanh toán thù lao giảng dạy cũng như các công việc khác liên quan đến đào tạo

Tổ chức triển khai các phương pháp giảng dạy cho giảng viên, học tập cho sinh viên nhằm không ngừng nângcao chất lượng đào tạo.

Triển khai thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo đại học đã được thông qua

Định kỳ tổng kết, đánh giá, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Xây dựng các văn bản quản lý nội bộ về công tác sinh viên. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá chức trách, nhiệm vụ thuộc phạm vi của phòng.

Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; kế hoạch trang bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và các kế hoạch có liên quan khác.

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị, quản lý, Công nghệ thông tin, Khoa học tự nhiên,Luật, Sư phạm, Giáo dục, …

Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học.

Tiếng Anh giao tiếp.

Ưu tiên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Khả năng nói lưu loát, giao tiếp tốt, nắm bắt thông tin nhanh nhạy.

Kỹ năng đàm phán và thuyết phục.

Kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt.

Nam/Nữ tuổi từ22-35.

-Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn.

-Ký HĐLĐ chính thức. Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

-Nghỉ phép thường niên, nghỉ các ngày lễ, tết, được xem xét đề bạt, thăng tiến.

-Thu nhập, đãi ngộ tốt như: Thưởng vào các dịp lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13, thăm viếng hiếu, hỉ.

-Các quyền lợi khác theo quy định của Luật lao động.

