Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UCALL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà A24/D7 Ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Kinh doanh sản phẩm phần mềm, đối tượng khách hàng B2B

- Gọi điện tư vấn, CSKH, hướng dẫn sử dụng và bán hàng với data khách hàng từ marketing cung cấp

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Hỗ trợ khách hàng làm hợp đồng và thanh toán

- Phối hợp với team marketing để xây dựng các chiến dịch tìm kiếm khách hàng

- Phối hợp với team product để đưa ra định hướng cải tiến sản phẩm hữu ích cho khách hàng

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp từ THPT có kinh nghiệm tư vấn bán hàng

- Ứng viên là sinh viên cao đẳng/đại học, sinh viên mới ra trường trong độ tuổi từ 20 - 24

- Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt tình, cầu tiến trong công việc

- Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt

- Yêu thích công nghệ và thích tìm hiểu các sản phẩm phần mềm là 1 lợi thế

- Có kinh nghiệm sale và telesale là 1 lợi thế

- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UCALL Thì Được Hưởng Những Gì

- Được nhận lương cứng ( Fulltime từ 5-8 triệu, Partime từ 2-3 triệu ) + commission theo doanh thu + thưởng

- Được định hướng, đào tạo thành thạo kỹ năng bán hàng, công nghệ và các kỹ năng mềm

- Tham gia các hoạt động team building, seminar của công ty

- Thời gian linh hoạt phù hợp với lịch học (với part time)

- Hỗ trợ đóng dấu thực tập (với sinh viên)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UCALL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin