Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UCALL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UCALL
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toà nhà A24/D7 Ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
- Kinh doanh sản phẩm phần mềm, đối tượng khách hàng B2B
- Gọi điện tư vấn, CSKH, hướng dẫn sử dụng và bán hàng với data khách hàng từ marketing cung cấp
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
- Hỗ trợ khách hàng làm hợp đồng và thanh toán
- Phối hợp với team marketing để xây dựng các chiến dịch tìm kiếm khách hàng
- Phối hợp với team product để đưa ra định hướng cải tiến sản phẩm hữu ích cho khách hàng
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên tốt nghiệp từ THPT có kinh nghiệm tư vấn bán hàng
- Ứng viên là sinh viên cao đẳng/đại học, sinh viên mới ra trường trong độ tuổi từ 20 - 24
- Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt tình, cầu tiến trong công việc
- Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt
- Yêu thích công nghệ và thích tìm hiểu các sản phẩm phần mềm là 1 lợi thế
- Có kinh nghiệm sale và telesale là 1 lợi thế
- Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UCALL Thì Được Hưởng Những Gì
- Được nhận lương cứng ( Fulltime từ 5-8 triệu, Partime từ 2-3 triệu ) + commission theo doanh thu + thưởng
- Được định hướng, đào tạo thành thạo kỹ năng bán hàng, công nghệ và các kỹ năng mềm
- Tham gia các hoạt động team building, seminar của công ty
- Thời gian linh hoạt phù hợp với lịch học (với part time)
- Hỗ trợ đóng dấu thực tập (với sinh viên)
