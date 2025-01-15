Tuyển Chuyên viên đào tạo Phức hợp nghỉ dưỡng Phương Đông Asahi làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo

- Xác định nhu cầu, lên kế hoạch và tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng cần thiết cho nhân viên trong công ty.

- Xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của từng bộ phận.

- Xem xét nhu cầu, mục tiêu đào tạo, kiểm tra, phê duyệt các tài liệu sử dụng cho việc đào tạo, tập huấn nhân viên và các bài kiểm tra năng lực của nhân viên nhằm phát hiện những điểm cần cải thiện, sửa đổi.

- Chuẩn bị các tài liệu, thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ,... cần thiết để thực hiện chương trình đào tạo đạt hiệu quả cao nhất.

- Theo dõi, giám sát số lượng nhân viên tham gia đào tạo và quản lý hiệu suất các chương trình đào tạo được triển khai.

- Nghiên cứu, phôi hợp với các trưởng phòng/ ban/ bộ phận khác nhằm tìm ra những điểm cần khắc phục trong các chương trình đào tạo và đưa ra nội dung phù hợp để nâng cao chất lượng đào tạo hơn nữa.

- Lập và trình bày báo cáo kết quả các chương trình đào tạo cho ban giám đốc.

- Các công việc khác theo chị đạo của BLĐ.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành liên quan

- Có KN ít nhất 3 năm triển khai trong lĩnh vực chuyên môn liên quan đến đào tạo.

- Ưu tiên các ứng viên làm trong môi trường dịch vụ, khách sạn, y tế...

- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp tốt.

- Ngoại hình ưa nhìn, nam cao 1,68m , nữ cao từ 1,55m.

Tại Phức hợp nghỉ dưỡng Phương Đông Asahi Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp ăn trưa: theo cơ chế chung của Công ty

- Được cấp công cụ làm việc. Không yêu cầu Laptop

- Nhận ưu đãi đặc quyền khi sử dụng các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông và Phức hợp nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao dành riêng cho CBNV và Gia đình

- Nhà ở, chỗ để ô tô xe máy miễn phí

- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại, chuyên nghiệp, quy trình chuẩn hoá.

- Được tạo điều kiện học hỏi và nâng cao khả năng chuyên môn. Phát triển năng khiếu nghệ thuật và tài năng văn nghệ, thuyết trình

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, nghỉ phép, thưởng năng suất, nghỉ các ngày lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phức hợp nghỉ dưỡng Phương Đông Asahi

