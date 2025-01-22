Tuyển Chuyên viên đào tạo VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Chuyên viên đào tạo VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

VUIHOC.vn
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
VUIHOC.vn

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại VUIHOC.vn

Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Đến 12 Triệu

Xây dựng và thực hiện các quy trình đào tạo chuyên môn trong đào tạo hội nhập, đào tạo chương trình học, dự giờ lớp học và phản hồi giáo viên...
Xây dựng hệ thống ngân hàng các phương pháp đào tạo để hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy bằng việc đưa ra các tips, video nói về phương pháp
Đánh giá nhu cầu của giáo viên và chuẩn bị chương trình đào tạo phù hợp.
Thực hiện các buổi demo, dạy mẫu cho giáo viên và đưa ra feedback
Theo dõi việc giảng dạy của giáo viên một cách chặt chẽ.
Tạo môi trường đào tạo tích cực và cổ vũ để giáo viên phát triển tốt nhất khả năng của mình.

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh hoặc các chuyên ngành liên quan đến tiếng Anh.
Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt (IELTS từ 6.5, TOEIC từ 900 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương)
Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh từ 1 năm trở lên.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Đam mê dạy học và học hỏi.

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập upto 12.000.000 vnđ (thỏa thuận theo năng lực)
12.000.000 vnđ
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành
Được hưởng lương tháng thứ 13
Được tham gia Teambuilding, các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...
Được xem xét thay đổi thu nhập hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết
Quà tặng Công ty vào các dịp Lễ, Tết, 8/3, 20/10, Ngày Nhà Giáo,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VUIHOC.vn

VUIHOC.vn

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Toà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

