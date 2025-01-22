Tuyển Chuyên viên đào tạo VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Đến 12 Triệu

Xây dựng và thực hiện các quy trình đào tạo chuyên môn trong đào tạo hội nhập, đào tạo chương trình học, dự giờ lớp học và phản hồi giáo viên...

Xây dựng hệ thống ngân hàng các phương pháp đào tạo để hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy bằng việc đưa ra các tips, video nói về phương pháp

Đánh giá nhu cầu của giáo viên và chuẩn bị chương trình đào tạo phù hợp.

Thực hiện các buổi demo, dạy mẫu cho giáo viên và đưa ra feedback

Theo dõi việc giảng dạy của giáo viên một cách chặt chẽ.

Tạo môi trường đào tạo tích cực và cổ vũ để giáo viên phát triển tốt nhất khả năng của mình.

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh hoặc các chuyên ngành liên quan đến tiếng Anh.

Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt (IELTS từ 6.5, TOEIC từ 900 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương)

Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh từ 1 năm trở lên.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Đam mê dạy học và học hỏi.

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập upto 12.000.000 vnđ (thỏa thuận theo năng lực)

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành

Được hưởng lương tháng thứ 13

Được tham gia Teambuilding, các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...

Được xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết

Quà tặng Công ty vào các dịp Lễ, Tết, 8/3, 20/10, Ngày Nhà Giáo,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn

