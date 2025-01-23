Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company
Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Kiến thức: Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học
2. Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 2- 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm chuỗi F&B
3. Kỹ năng máy tính: MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
