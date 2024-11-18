Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH SX TM Sóng Việt làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - 7 Đường 5C, Khu đô thị Hà Quang 2, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch marketing cho các sản phẩm.

- Chụp hình sản phẩm, chỉnh sửa hình, viết content cho sản phẩm, đăng tải thông tin sản phẩm lên website và các trang thương mại điện tử, mạng xã hội...

- Quay - dựng clip ngắn cho sản phẩm, đăng tải lên youtube và tiktok.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cần có tinh thần ham học hỏi, đam mê với công việc.

- Lịch sự, lễ phép, tác phong chỉnh chu trong quá trình làm việc.

- Chủ động trong công việc, tự lập kế hoạch làm việc .

Tại Công Ty TNHH SX TM Sóng Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng lương theo năng lực, đúng thoả thuận, tăng lương đúng thời hạn.

- Nghỉ phép, nghỉ lễ có lương, theo đúng quy định.

- Thưởng tháng lương 13,14 theo năng lực .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX TM Sóng Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin