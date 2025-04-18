Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Tập đoàn các vấn đề liên quan đến đấu thầu hợp đồng.

- Chủ trì, đầu mối tổ chức và điều phối hoạt động đấu thầu. Phân tích khối lượng và chi phí các gói thầu trước khi lập hồ sơ mời thầu, theo dõi và tổng hợp các nghiệp vụ chuyên môn trong quá trình đấu thầu các gói thầu dự án

- Xây dựng định hướng, lập kế hoạch và quản lý công tác đấu thầu;

- Xây dựng các quy trình đấu thầu, đàm phán các gói thầu, tính toán lợi ích các gói thầu. Chủ trì tổ chức phát hành hồ sơ mời thầu;

- Chịu trách nhiệm phối hợp, liên hệ với các phòng/ban của Tập đoàn, đối tác của Tập đoàn để triển khai công việc.

- Chủ trì các cuộc họp thường xuyên hoặc đột xuất của Phòng Đấu thầu

- Đánh giá năng lực nhà thầu và đánh giá hồ sơ chào thầu;

- Lập, thương thảo, đàm phán các nội dung của Hợp đồng

- Quản lý các Hợp đồng đấu thầu theo dự án.

- Chịu trách nhiệm báo cáo và giải trình về các công việc thực hiện của Phòng quản lý Đấu thầu trước Ban lãnh đạo Tập đoàn. Tham mưu, đề xuất các phương án quản lý hiệu quả hoạt động của Phòng.

- Điều hành nhân sự thuộc phòng Đấu thầu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định Tập đoàn.

- Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn