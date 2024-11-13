Tuyển Hành chính Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Sân golf Thiên Đường (Legend Valley Country Club), Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bào kên giao tiếp, phiên dịch và văn bản dịch thuật luôn chính xác, hiệu quả giữa Ban QLDA Xây dựng sân Gôn và tất cả các thành viên, đơn vị nội bộ và ngoài Tập đoàn;

Điều phối lịch trình làm việc để tối ưu hóa việc sử dụng thời gian hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Hỗ trợ các đơn vị chuẩn bị đầy đủ, cẩn thận và chính xác trước các cuộc họp, gửi thông tin và thực hiện các hoạt động trước, trong và sau cuộc họp;

Phối hợp để đáp ứng các nhu cầu cần thiết của Ban QLDA kịp tiến độ, hiệu quả bao gồm giao tiếp và lên kế hoạch hiệu quả giữa các đơn vị tư vấn, quản lý và nhân viên khi cần thiết;

Chịu trách nhiệm giám sát tại công trường kết quả công việc nhà thầu địa phương theo chỉ đoại của Trường Ban QLDA Xây dựng và Bảo dưỡng sân Gôn

Phối hợp với các đơn vị tư vấn dự án nhằm đảm bảo các bên sẽ được chào đón và hỗ trợ khi đến thăm công trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân Đại học trở lên

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành dịch thuật, xây dựng và bảo dưỡng sân cỏ

Kỹ năng tiếng Anh thành thạo, có khả năng phiên dịch tốt

Thành thạo tin học văn phòng

Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ tết, lương tháng 13 theo quy định của Công ty

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau thời gian thử việc

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Nghỉ mát, khám sức khỏe, suất ăn theo quy định của Công ty

Cung cấp bữa ăn trong ca làm

Có xe đưa đón CBNV từ Hà Nội (điểm đón Hà Đông, HN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn BRG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.