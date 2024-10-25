Tuyển Chuyên Viên Kế Toán thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Theo dõi và quản lý hiệu quả dòng tiền và tài sản của các đơn vị trực thuộc. Đảm bảo kiểm soát và báo cáo tài chính minh bạch, rõ ràng giữa các doanh nghiệp trong hệ thống. Giám sát công nợ phải trả, thực hiện thanh toán đúng hạn cho nhân viên, nhà cung cấp, cơ quan thuế, bảo hiểm và các đối tác khác theo định kỳ hàng tháng. Đảm bảo hạch toán tuân thủ các chuẩn mực kế toán và pháp lý, phù hợp với luật thuế hiện hành. Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế đầy đủ, đúng hạn theo chu kỳ (tháng/quý/năm). Lập báo cáo tài chính, bảng cân đối tài khoản năm, và in ấn sổ sách theo quy định. Chuẩn bị báo cáo nội bộ và báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của cấp trên. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm chắc kiến thức, nghiệp vụ lĩnh vực kế toán, quản lý tài chính, thu chi. Có kinh nghiệm báo cáo tài chính & quản lý dòng tiền nhiều công ty. Làm việc thành thạo trên Google Workspace (đặc biệt là Google Sheet, google drive) Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các chuyên ngành Kế toán – Tài chính, Kế toán – Kiểm toán. Có 03 năm kinh nghiệm với công việc tương đương. Nắm rõ các quy định pháp luật về kế toán, thuế và các nghiệp vụ liên quan. Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, trung trực, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại South Edge Digital LTD., Co. Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15 triệu đến 18 triệu. Xét tăng lương 6 tháng - 1 năm một lần Thưởng lương tháng 13; thưởng KPI Quý và KPI Năm theo hiệu quả công việc Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc. Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường niên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại South Edge Digital LTD., Co.

