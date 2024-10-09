Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô A12A, KCN Hiệp Phước, Long Thới, Nhà Bè, TP.HCM, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy

- Theo dõi số liệu, báo cáo của các chi nhánh, công ty con, các dự án của công ty dưới sự hướng dẫn của cấp trên.

- Kiểm soát chi phí trong định mức, ngân sách được duyệt; Báo cáo tình hình thực hiện thực tế so với kế hoạch cho KTT.

- Lập Kế hoạch dòng tiền hàng tháng/Lập kế hoạch thanh toán hàng tuần.

- Lập kế hoạch vay và trả nợ vay hàng tháng/kế hoạch ngắn hạn trong 3-6 tháng.

- Kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ chứng từ, báo cáo phòng kế toán đảm bảo đầy đủ, hợp lệ, khoa học dưới sự hướng dẫn của KTT

- Kiểm tra chứng từ, báo cáo, cách hạch toán nghiệp vụ chính xác, đúng chuẩn mực, đúng quy định hiện hành. Đối chiếu số liệu giữa Phòng kế toán và các bộ phận liên quan.

- Hỗ trợ KT Thuế, KTT trong việc lập báo cáo quyết toán năm, phối hợp công ty kiểm toán trong việc kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán.

- Quản trị hệ thống ERP nhập xuất dữ liệu

- Thực hiện cái nghiệp vụ liên quan về kế toán khi có yêu cầu của Trưởng phòng và GĐ Tài chính

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 03 năm KTTH hoặc KT Thuế ở công ty sản xuất.

- Thông thạo excel; Ưu tiên có kiến thức phần mềm ERP.

- Giao tiếp khá; Có kỹ năng lập kế hoạch công việc, quản lý thời gian.

-Có kinh nghiệm về ERP

Tại CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

-Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe PTI.

- Thưởng lễ, tết hàng năm và tham gia các hoạt động Team buliding hàng năm.

- Du lịch hàng năm 2 lần/năm.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Có xe đưa rước từ Quận 6, Quận 1, Quận 4, Quận 8, Gò Vấp.

- Được nghỉ 2 ngày T7 và 4 ngày nghỉ hàng tuần.

- Chế độ tăng lương hàng năm.

- Thưởng tết âm lịch dao động từ 1,5 tháng trở lên.

- Chế độ phụ cấp tiếng Anh (Toeic>650đ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH

