Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

Triển khai bán hàng

• Xây dựng các đầu mối Khách hàng tiềm năng cần có để hoàn thành mục tiêu doanh số hàng tháng.

• Triển khai các hoạt động bán hàng tới KHCN hàng ngày: tiến hành gọi điện cho các Khách hàng mới và Khách hàng cũ; Đặt lịch hẹn bán hàng và giới thiệu sản phẩm; Gặp mặt Khách hàng để bán hàng; Chốt bán hàng với Khách hàng…

• Báo cáo hoạt động bán hàng hàng ngày lên GĐ KHCN/TP KHCN

• Theo dõi, chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo mối quan hệ tốt với PvcomBank

• Thực hiện bán chéo Sản phẩm KHCN cho các KHDN/KHDNL và ngược lại

Hoạt động tín dụng

• Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng;

• Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng để có biện pháp kịp thời

• Trực tiếp quản lý danh mục nợ xấu theo phân công của TP KHCN