Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Long An, Vietnam, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân.
• Thiết lập, phát triển quan hệ KHDN: Chủ động tìm kiếm khách hàng; Tư vấn, truyền thông, cập nhật chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng cho Khách hàng; Quản lý, chăm sóc, cập nhật thông tin khách hàng,…
• Thực hiện công tác kinh doanh đối với KHDN: Thực hiện các hoạt động bán hàng như gọi điện, đặt lịch hẹn, giới thiệu sản phẩm, cung cấp dịch vụ cho khách hàng; Thực hiện đàm phán, đề xuất các điều khoản, điều kiện đối với các KHDN về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ (cấp tín dụng, huy động vốn….); Bán chéo sản phẩm, dịch vụ…
• Thực hiện công tác tiếp thị sản phẩm, tiếp xúc, thu thập ý kiến đóng góp của KHDN trên địa bàn Chi nhánh.
• Thực hiện các công việc khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế (Ưu tiên Chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Kiểm toán, Kế toán…).
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đặc biệt là kinh nghiệm trong hoạt động quan hệ KHDN, cấp tín dụng/thẩm định.
Kinh nghiệm:

Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: LPB Tower, số 210 Đường Trần Quang Khải, French Quarter, Trang Tien, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

