Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC
- Nghệ An: Xóm 6A, Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An, Hưng Nguyên
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện giám sát, thiết kế kỹ thuật máy móc, sản phẩm cho hoạt động vận hành, sản xuất của công ty.
Giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm, tham mưu cho ban giám đốc, lãnh đạo cấp cao về kỹ thuật, công nghệ, đánh giá định mức, chất lượng sản phẩm.
Hoạch định chiến lược máy móc thiết bị công nghệ
Xây dựng hệ thống tài liệu thuộc chức năng Phòng Kỹ thuật theo kế hoạch đề ra
Lập kế hoạch đào tạo nhân viên trong phòng
Lập hồ sơ quản lý toàn bộ các thiết bị, máy móc hiện có trong nhà máy
Quản lý và điều phối nhân lực, công cụ vật tư trong phòng theo CNNV
Làm các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Ban Lãnh đạo Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành về điện, cơ điện tử, tự động hoá và các nghành khác có liên quan
Tin học văn phòng tốt đặc biệt là PowerPoint, Excel
Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên tại vị trí tương đương
Ưu tiên có kiến thức chuyên môn Kỹ thuật điện, Tự động hoá
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực)
Chính sách thưởng lễ, tết, thưởng kinh doanh
Chương trình chăm sóc sức khỏe dành riêng cho cấp quản lý
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến, phát triển rõ ràng
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
