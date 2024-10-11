Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÍ DƯƠNG làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÍ DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
IT phần mềm

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: TP Vinh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Tiếp nhận yêu cầu mua sắm, sửa chữa, điều chuyển các máy móc thiết bị văn phòng, hệ thống mạng, camera, phần mềm... Đánh giá, kiểm tra tính phù hợp và khả năng đáp ứng yêu cầu với quy định của công ty. Chủ động đề xuất phương án xử lý (tự thực hiện/ mua mới/ thuê thực hiện), trình duyệt phương án, thực hiện/ giám sát thực hiện, nghiệm thu nhằm đáp ứng kịp thời đề xuất của CBNV theo quy đinh của công ty.
2. Theo dõi, đề xuất thực hiện, thực hiện/ thuê thực hiện, giám sát, nghiệm thu công tác bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị văn phòng, thiết bị mạng, camera, phần mềm... của công ty.
3. Phối hợp/ Thực hiện tìm kiếm, đánh giá năng lực đối tác triển khai phần mềm; Tham gia/ thực hiện phát triển, cài đặt/ lắp đặt, tiếp nhận chuyển giao, đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp và các phần mềm khác cho CBNV.
4. Đề xuất các giải pháp, quy trình, quy định để thực hiện tốt các công việc liên quan.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức, năng lực chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành máy tính, CNTT Kinh nghiệm ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực đầu tư dự án Nhanh nhẹn, cẩn thận
Kiến thức, năng lực chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành máy tính, CNTT
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực đầu tư dự án
Nhanh nhẹn, cẩn thận

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÍ DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, lễ,Tết, du lịch Được hưởng các chế độ phúc lợi và thưởng theo kết quả lao động (từ 01- 06 tháng lương thực nhận)
Thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng
Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, lễ,Tết, du lịch
Được hưởng các chế độ phúc lợi và thưởng theo kết quả lao động (từ 01- 06 tháng lương thực nhận)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÍ DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 139 đường Phạm Đình Toái, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

