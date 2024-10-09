Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ làm việc tại Nghệ An thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 21 Cao Xuân Huy kéo dài, phường Vinh Tân , Tp.Vinh, Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Sửa chữa các sản phẩm máy móc, thiết bị văn phòng: máy tính, máy in, máy fax, đổ mực.

- Lắp đặt và tư vấn cho khách hàng về cách vận hành tốt nhất cho thiết bị.

- Tư vấn, hỗ trợ nhân viên kinh doanh bán các mặt hàng kỹ thuật, máy móc văn phòng.

- Tổ chức và theo dõi, kiểm tra kế hoạch bảo hành, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, máy móc được phân công quản lý ở trong và ngoài công ty

- Phối hợp phòng kho vận theo dõi, kiểm tra chất lượng, số lượng thiết bị, máy móc, vật tư liên quan khi xuất, nhập hoặc mua hàng

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành: Điện tử, cơ khí, điện lạnh - điện dân dụng, công nghệ thông tin và các ngành liên quan.

- 01 năm làm việc tại vị trí tương đương

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong sửa chữa lắp đặt máy văn phòng

- Có sức khoẻ tốt, nhiệt tình, trung thực, xử lý tình huống tốt và tuân thủ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương thưởng cạnh trạnh gồm hưởng quý, thưởng năm;

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho người lao động theo Luật lao động như BHXH, BHYT, phép năm,...

- Chế độ phúc lợi: du lịch hàng năm, dã ngoại, sinh nhật và thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng thứ 13, thưởng KPI năm theo hiệu quả kinh doanh,...

- Chế độ Bảo hiểm Y tế cho nhân sự và gia đình ngoài BHXH cơ bản của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.