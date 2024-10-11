Tuyển Kế toán trưởng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

1. Kế toán:

Xây dựng kế hoạch doanh thu, chi phí, nộp ngân sách trên sổ thuế hàng năm. Kiểm tra số liệu, chứng từ và báo cáo trên sổ thuế mà nhân viên đã thực hiện. Làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.

Xây dựng kế hoạch doanh thu, chi phí, nộp ngân sách trên sổ thuế hàng năm.

Kiểm tra số liệu, chứng từ và báo cáo trên sổ thuế mà nhân viên đã thực hiện.

Làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.

2. Tài chính:

Kiếm soát doanh thu chi phí của Cty Kiểm soát chi phí đầu vào đảm bảo đúng quy địn Kiểm soát chi phí theo hạn mức ngân sách được phê duyệt Soát xét định mức, tính giá thành sản phẩm Tham mưu ban giám đốc tối ưu chi phí của Doanh nghiệp

Kiếm soát doanh thu chi phí của Cty

Kiểm soát chi phí đầu vào đảm bảo đúng quy địn

Kiểm soát chi phí theo hạn mức ngân sách được phê duyệt

Soát xét định mức, tính giá thành sản phẩm

Tham mưu ban giám đốc tối ưu chi phí của Doanh nghiệp

3.Quản lý:

Quản lý và ổn định nhân sự của bộ phận Tuyển dụng hướng dẫn/ đào tạo nhân sự mới Đảm bảo các báo cáo nộp đúng tiến độ, đúng quy định của công ty, của nhà nước.

Quản lý và ổn định nhân sự của bộ phận

Tuyển dụng hướng dẫn/ đào tạo nhân sự mới

Đảm bảo các báo cáo nộp đúng tiến độ, đúng quy định của công ty, của nhà nước.