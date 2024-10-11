Tuyển Kế toán trưởng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
- Nghệ An: Khu B khu công nghiệp Nam Cấm, Khu kinh tế Đông Nam, xã Nghi Xá, Nghi Lộc
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Kế toán:
Xây dựng kế hoạch doanh thu, chi phí, nộp ngân sách trên sổ thuế hàng năm. Kiểm tra số liệu, chứng từ và báo cáo trên sổ thuế mà nhân viên đã thực hiện. Làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.
2. Tài chính:
Kiếm soát doanh thu chi phí của Cty Kiểm soát chi phí đầu vào đảm bảo đúng quy địn Kiểm soát chi phí theo hạn mức ngân sách được phê duyệt Soát xét định mức, tính giá thành sản phẩm Tham mưu ban giám đốc tối ưu chi phí của Doanh nghiệp
3.Quản lý:
Quản lý và ổn định nhân sự của bộ phận Tuyển dụng hướng dẫn/ đào tạo nhân sự mới Đảm bảo các báo cáo nộp đúng tiến độ, đúng quy định của công ty, của nhà nước.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Tài chính - Kế toán trở lên.
Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán tổng hợp, kế toán trưởng.
Chịu được áp lực công việc
Kỹ năng tin học văn phòng tốt
Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Lễ, tết, tháng 13
Chế độ phúc lợi: Teambuilding, YEP,
Thưởng: sinh nhật cá nhân, Công ty, Tập đoàn, hiếu hỷ, lễ tết,...
Bảo hiểm PVI
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
