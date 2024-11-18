Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Cung cấp, tư vấn đầy đủ chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Phát triển mối quan hệ khách hàng và kênh khách hàng mới.

Chăm sóc khách hàng theo chương trình của công ty.

Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm.

• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc chăm sóc bán hàng mảng Bất động sản là lợi thế.

• Yêu thích kinh doanh và đam mê Bất động sản.

• Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ khách hàng tốt.

• Có kỹ năng thuyết phục, đàm phán, chốt giao dịch.

• Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ, cần thận.

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn.

Đào tạo miễn phí, bài bản.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, thân thiện.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Đội nhóm hỗ trợ nhiệt tình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.