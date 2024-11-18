Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc, TP Thủ Đức, HCM, Thủ Đức

Kinh doanh quốc tế

Tìm kiếm khách hàng Quốc tế có nhu cầu sử dụng ván gỗ công nghiệp (ván phủ melamin, Acrylic, Veneer ....).

Đàm phán giá, lập hợp đồng, lên đơn hàng, theo dõi công nợ và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Theo dõi đơn hàng của khách hàng nhằm đảm bảo đơn hàng theo tiến độ.

Phối hợp với đơn vị khai báo hải quan thực hiện thủ tục khai báo hải quan và thanh toán quốc tế.

Tiếp đón khách hàng đến Công ty.

Các công việc khác do Trưởng phòng giao phó.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn tối thiểu: cao đẳng/ đại học

Kinh nghiệm tối thiểu: 2 năm trở lên ưu tiên mảng kinh doanh ván gỗ công nghiệp hoặc sản xuất

Yêu cầu chuyên môn:

Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại, Kinh tế quốc tế, Ngoại thương

Am hiểu kinh doanh kinh doanh quốc tế

Ngoại ngữ (tiếng Anh): Toiec 600 điểm trở lên hoặc tương đương

Tin học văn phòng

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cứng + hoa hồng (hàng tháng);

Thưởng hoa hồng năm;

Lương tháng 13; Lương HQKD tháng 14 - 16 (tùy theo kết quả kinh doanh và thành tích);

Các chế độ phúc lợi khác: thưởng Lễ/Tết, Du lịch, Sinh nhật, Year end party, ....

