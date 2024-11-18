Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 25 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc, TP Thủ Đức, HCM, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng Quốc tế có nhu cầu sử dụng ván gỗ công nghiệp (ván phủ melamin, Acrylic, Veneer ....).
Đàm phán giá, lập hợp đồng, lên đơn hàng, theo dõi công nợ và giải quyết khiếu nại của khách hàng.
Theo dõi đơn hàng của khách hàng nhằm đảm bảo đơn hàng theo tiến độ.
Phối hợp với đơn vị khai báo hải quan thực hiện thủ tục khai báo hải quan và thanh toán quốc tế.
Tiếp đón khách hàng đến Công ty.
Các công việc khác do Trưởng phòng giao phó.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn tối thiểu: cao đẳng/ đại học
Kinh nghiệm tối thiểu: 2 năm trở lên ưu tiên mảng kinh doanh ván gỗ công nghiệp hoặc sản xuất
Yêu cầu chuyên môn:
Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại, Kinh tế quốc tế, Ngoại thương
Am hiểu kinh doanh kinh doanh quốc tế
Ngoại ngữ (tiếng Anh): Toiec 600 điểm trở lên hoặc tương đương
Tin học văn phòng
Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: lương cứng + hoa hồng (hàng tháng);
Thưởng hoa hồng năm;
Lương tháng 13; Lương HQKD tháng 14 - 16 (tùy theo kết quả kinh doanh và thành tích);
Các chế độ phúc lợi khác: thưởng Lễ/Tết, Du lịch, Sinh nhật, Year end party, ....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát
