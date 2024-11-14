Tuyển Kinh doanh quốc tế Nhất Tín Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Nhất Tín Logistics
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Kinh doanh quốc tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại Nhất Tín Logistics

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 18A Cộng Hòa, P12, Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Lên kế hoạch tìm kiếm, giới thiệu và tư vấn dịch vụ chuyển phát của công ty đến khách hàng mới nhằm đáp ứng chỉ tiêu KPIs về phát triển nhóm khách hàng mới; chăm sóc khách hàng hiện hữu.
- Khảo sát thị trường, Tìm kiếm khách hàng, Thực hiện các báo giá, hợp đồng với khách hàng và trình Trưởng phòng Kinh doanh phê duyệt các kết quả đàm phán.
- Chăm sóc khách hàng sau bán dịch vụ, khu vực phụ trách.
- Phối hợp với Trưởng Phòng Kinh doanh trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện doanh thu của cá nhân, đội nhóm.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học ưu tiên chuyên ngành kinh tế, Logistics...
- Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Kinh doanh, Telesales, Tư vấn.
-Ưu tiên kinh nghiệm tại các công ty chuyển phát nhanh, logistics, xuất nhập khẩu...
- Có tố chất bán hàng, tư vấn dịch vụ, kỹ năng giao tiếp tốt, ...
- Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, lập kế hoạch kinh doanh và nắm rõ về chỉ tiêu doanh số.
- Khả năng nắm bắt về thị trường và học hỏi nhanh

Tại Nhất Tín Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 20tr ++ (Lương cứng + thưởng KPIs - lên đến 200%) + Hoa hồng (Khách hàng mới + Khách hàng cũ)
- Thưởng theo quý, năm, lương tháng 13 đầy đủ.
- Tham gia chương trình đào tạo chuyên nghiệp về lĩnh vực logistics và kỹ năng Sales.
- Làm việc với cấp quản lý, lãnh đạo giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong ngành.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chủ động.
- Có nhiều cơ hội đào tạo và thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm kinh doanh (đánh giá từ 6 tháng - 1 năm)
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
- Chính sách khác: Nghỉ phép,Thưởng lễ, tết, ... Theo quy định của Luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhất Tín Logistics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 18A Cộng Hòa, Phường 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

