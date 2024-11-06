Tuyển Kinh doanh quốc tế Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Đại Bàng Xanh (Getrans) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16E/7 Đường số 17, KP.6, P.Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp cận khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Logistics của Công ty như: hàng không( Air), hàng biển (LCL&FCL), kê khai hải quan, vận chuyển nội địa..dựa trên data khách hàng nội bộ sẵn có của Công ty.

- Báo giá cho khách hàng, đàm phán và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ liên quan.

- Phát triển và duy trì mỗi quan hệ với khách hàng.

- Lập kế hoạch và phát triển doanh số theo thị trường phụ trách.

- Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các ngành xuất nhập khẩu, kinh tế, ngoại ngữ, quản trị kinh doanh

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống.

- Đam mê kinh doanh, nỗ lực làm giàu, kiên trì, chịu khó

- Tiếng Anh: viết, đọc hiểu.

- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Đại Bàng Xanh (Getrans) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản khởi điểm + Thưởng cao hấp dẫn theo doanh số. Xem xét tăng lương theo quý.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nghiệp vụ của công ty.

- Được kí hợp đồng và tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi của người lao động theo Quy định của Nhà nước.

- Thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các ngày lễ và sinh nhật, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Đại Bàng Xanh (Getrans)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin