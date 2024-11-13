Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH SUNRISE INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Galleria - Nam Sài Gòn, 18A Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế

Hỗ trợ thực hiện các công việc trong công ty theo yêu cầu của Giám đốc.

Thực hiện các công việc như lên lịch trình, sắp xếp cuộc họp, hỗ trợ gặp gỡ với đối tác, khách hàng.

Truyền đạt thông tin của Giám đốc cho các bộ phận phòng ban, nhân sự trong công ty.

Phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả công việc của các phòng ban cho Giám đốc.

Xác định mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của công ty để lập kế hoạch hoạt động cho mỗi phòng ban và báo cáo tình hình thực hiện cho Giám đốc.

Hỗ trợ đóng góp ý kiến, tham mưu cho Giám đốc trong việc lập kế hoạch, xây dựng chiến lược.

Chuẩn bị và soạn thảo các văn bản như hợp đồng bán hàng, thư chào hàng, bảng báo giá cho Giám đốc

Quản lý và theo dõi các đơn hàng của Giám Đốc

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại Học ngành Kinh tế/Ngoại thương hoặc các ngành có liên quan. Ưu tiên sinh viên mới ra trường.

Ngoại ngữ: tiếng Anh bắt buộc. Biết thêm ngôn ngữ khác là lợi thế.

Dưới 1 năm kinh nghiệm

Nữ dưới 30 tuổi

Ưu tiên hiểu biết về lĩnh vực xuất khẩu

Giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.

Đạo đức và trung thực là yêu cầu hàng đầu

Kỹ năng tổ chức và quản lý

Khả năng thích nghi cao và giải quyết vấn đề nhanh chóng

Tại CÔNG TY TNHH SUNRISE INS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8.000.000 – 15.000.000 (Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

Chính sách đãi ngộ tốt, môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sự sáng tạo, tuyệt đối không thị phi.

Đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Xét tăng lương hàng năm, tùy vào kết quả đánh giá hiệu quả công việc hoàn thành.

Thưởng những ngày Lễ, Tết.

Thưởng lương tháng 13.

Du lịch định kỳ hằng năm trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNRISE INS

