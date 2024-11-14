Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP

Kinh doanh quốc tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 117/80/30 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Sales xuất nhập khẩu
Tìm kiếm khách hàng dựa trên nguồn tài khoản công ty như Alibaba, Go foward
Tìm kiếm khách hàng dựa trên nguồn cá nhân tự tìm kiếm
Chăm sóc khách hàng
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng anh : Thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
Biết tiếng Nhật, Hàn, Trung.... hoặc các ngôn ngữ khác là một lợi thế
Ưu tiên người có kinh nghiệm 1 năm về sale xuất nhập khẩu và có kiến thức về XNK
Nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ, kiên trì, trung thực, khả năng ngoại giao tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo doanh số
Review lương theo định kỳ 6 tháng/ lần
Chế độ BHXH-BHYT-BHTN đầy đủ theo quy định
12 ngày phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 34 Ngõ 10, Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất