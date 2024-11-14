Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 117/80/30 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Sales xuất nhập khẩu

Tìm kiếm khách hàng dựa trên nguồn tài khoản công ty như Alibaba, Go foward

Tìm kiếm khách hàng dựa trên nguồn cá nhân tự tìm kiếm

Chăm sóc khách hàng

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng anh : Thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

Biết tiếng Nhật, Hàn, Trung.... hoặc các ngôn ngữ khác là một lợi thế

Ưu tiên người có kinh nghiệm 1 năm về sale xuất nhập khẩu và có kiến thức về XNK

Nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ, kiên trì, trung thực, khả năng ngoại giao tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo doanh số

Review lương theo định kỳ 6 tháng/ lần

Chế độ BHXH-BHYT-BHTN đầy đủ theo quy định

12 ngày phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin