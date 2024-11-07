Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÀNG HÓA VICA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 26 Triệu

Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÀNG HÓA VICA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 26 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÀNG HÓA VICA
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÀNG HÓA VICA

Kinh doanh quốc tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÀNG HÓA VICA

Mức lương
25 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 7th Fl., Tedi Building, 15A Hoang Hoa Tham Str., Ward 6, Binh Thanh District, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 25 - 26 Triệu

Tham mưu cho lãnh đạo & xây dựng kế hoạch phát triển chi nhánh theo chiến lược phát triển của công ty.
Xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của chi nhánh theo tháng, năm. Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của chi nhánh
Bố trí, đào tạo nhân sự gồm các bộ phận: bán hàng, dịch vụ khách hàng, hiện trường,...
Đảm bảo thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

Với Mức Lương 25 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các nghành kinh tế, ngoại thương, hàng hải
Có kỹ năng giao tiếp tốt.
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực forwarder, logistics.
Sử dụng tiếng Anh lưu loát

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÀNG HÓA VICA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: từ 25,000,000 VNĐ
Thưởng theo lợi nhuận
Chế độ BHXH, BHYT theo qui định
Lương tháng 13
Các quyền lợi khác sau khi có thời gian gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÀNG HÓA VICA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÀNG HÓA VICA

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÀNG HÓA VICA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 18 M1 phố Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

