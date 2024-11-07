Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÀNG HÓA VICA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 26 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÀNG HÓA VICA
Mức lương
25 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 7th Fl., Tedi Building, 15A Hoang Hoa Tham Str., Ward 6, Binh Thanh District, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 25 - 26 Triệu
Tham mưu cho lãnh đạo & xây dựng kế hoạch phát triển chi nhánh theo chiến lược phát triển của công ty.
Xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của chi nhánh theo tháng, năm. Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của chi nhánh
Bố trí, đào tạo nhân sự gồm các bộ phận: bán hàng, dịch vụ khách hàng, hiện trường,...
Đảm bảo thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận
Với Mức Lương 25 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các nghành kinh tế, ngoại thương, hàng hải
Có kỹ năng giao tiếp tốt.
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực forwarder, logistics.
Sử dụng tiếng Anh lưu loát
Có kỹ năng giao tiếp tốt.
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực forwarder, logistics.
Sử dụng tiếng Anh lưu loát
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÀNG HÓA VICA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: từ 25,000,000 VNĐ
Thưởng theo lợi nhuận
Chế độ BHXH, BHYT theo qui định
Lương tháng 13
Các quyền lợi khác sau khi có thời gian gắn bó lâu dài
Thưởng theo lợi nhuận
Chế độ BHXH, BHYT theo qui định
Lương tháng 13
Các quyền lợi khác sau khi có thời gian gắn bó lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÀNG HÓA VICA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI