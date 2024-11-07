Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

Kinh doanh quốc tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 15/7 Doan Nhu Hai, Phường 13, Quận 4, TP HCM, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thay mặt TGĐ gặp gỡ, đàm phán với các đối tác, khách hàng; quản lý nội bộ.
- Chủ trì xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động và chịu trách nhiệm cho doanh số, lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng của công ty.
- Giám sát và thực thi các kế hoạch đề ra ban đầu để đảm bảo diễn ra một cách hiệu quả nhất.
- Quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh, vận hành nội bộ của công ty.
- Thiết lập và duy trì các mối quan hệ đối nội, đối ngoại của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ tuyển Nam; Độ tuổi từ 35 -50 tuổi
- Tốt nghiệp trình độ Đại học hoặc Cao học các ngành Kinh tế, QTKD hay các ngành liên quan. Ưu tiên các trường Đại học: Ngoại thương, KTQD, Thương mại, Ngân hàng, Tài chính,...
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong ngành Logistics. Tối thiểu 3 năm ở vị trí điều hành kinh doanh.
- Có khả năng xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh, quản lý nội bộ.
- Có khả năng đối ngoại tốt, có thể đi công tác.
- Ưu tiên am hiểu thị trường Trung Quốc, Đài Loan.
- Ngoại ngữ: thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung.
- Là người quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản (30 – 50tr) + Thưởng hiệu quả Kinh doanh Hoặc đàm phán theo năng lực.
• Lương tháng 13,14 + quà + thưởng cho các ngày Lễ khác trong năm.
• Thời gian làm việc linh hoạt. Có nhiều cơ chế dành riêng cho từng cấp quản lý.
• Cơ hội tiếp nhận vị trí điều hành tại Công ty hoặc Công ty thành viên. Sân chơi rộng với 19 công ty con trong hệ thống.
• Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu cả nước.
• Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành về chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, nghỉ phép năm.
• Các hoạt động văn hóa, giải trí phong phú: Du lịch, teambuilding 2 lần/năm, nghỉ có lương ngày sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 51, Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

