Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KHỬ TRÙNG QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KHỬ TRÙNG QUỐC TẾ
- Hồ Chí Minh: Số 22, đường 546, Phước Long A, Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 40 Triệu
Tìm kiếm các nhà máy, công ty dịch vụ xuất nhập khẩu để khai thác dịch vụ khử trùng hàng hóa xuất nhập khẩu, làm kiểm dịch thực vật, làm dịch vụ kiểm tra nhà nước các mặt hàng nhập khẩu ( dịch vụ trọn gói bao gồm chứng nhận, giám định và đăng ký hồ sơ công bố hợp quy trên các sở ngành).
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng của doanh nghiệp
Duy trì các mối quan hệ với khách hàng cũ và phát triển các mối quan hệ mới.
Tham mưu chiến lược bán hàng, chiến lược khuyến mãi, truyền thông,...
Công ty hỗ trợ team đội, các mối quan hệ, đào tạo kỹ năng, dữ liệu và các chính sách, phụ cấp khác.
Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng đi thị trường, giao tiếp, thương lượng, đàm phán với khách hàng tốt.
Đam mê kinh doanh và có trách nhiệm cao trong công việc
Chịu được áp lực công việc, chịu khó học hỏi và chăm chỉ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KHỬ TRÙNG QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng: hưởng 10%/ doanh số
Tổng thu nhập trung bình từ 15 đến 40 triệu tùy theo năng lực
BHXH, có ngày nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Nhà Nước
Thưởng lễ, tết theo theo chính sách của công ty
