Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KHỬ TRÙNG QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 22, đường 546, Phước Long A, Thủ Đức, Thủ Đức

Tìm kiếm các nhà máy, công ty dịch vụ xuất nhập khẩu để khai thác dịch vụ khử trùng hàng hóa xuất nhập khẩu, làm kiểm dịch thực vật, làm dịch vụ kiểm tra nhà nước các mặt hàng nhập khẩu ( dịch vụ trọn gói bao gồm chứng nhận, giám định và đăng ký hồ sơ công bố hợp quy trên các sở ngành).

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng của doanh nghiệp

Duy trì các mối quan hệ với khách hàng cũ và phát triển các mối quan hệ mới.

Tham mưu chiến lược bán hàng, chiến lược khuyến mãi, truyền thông,...

Công ty hỗ trợ team đội, các mối quan hệ, đào tạo kỹ năng, dữ liệu và các chính sách, phụ cấp khác.

Ứng viên Nam dưới 30 tuổi, có đam mê kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Đã từng có kinh nghiệm là nhân viên giao nhận, nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu.

Kỹ năng đi thị trường, giao tiếp, thương lượng, đàm phán với khách hàng tốt.

Đam mê kinh doanh và có trách nhiệm cao trong công việc

Chịu được áp lực công việc, chịu khó học hỏi và chăm chỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KHỬ TRÙNG QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10.000.000 NVĐ

Hoa hồng: hưởng 10%/ doanh số

Tổng thu nhập trung bình từ 15 đến 40 triệu tùy theo năng lực

BHXH, có ngày nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Nhà Nước

Thưởng lễ, tết theo theo chính sách của công ty

