Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty cổ phần đầu tư FGroup

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty cổ phần đầu tư FGroup

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Trần Quý Kiên, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng:
Chủ động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tư vấn và bán hàng:
Tiếp cận, giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Thực hiện đàm phán, thương thảo hợp đồng với khách hàng.
Hỗ trợ sau bán hàng:
Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, phản hồi từ khách hàng.
Lập kế hoạch và báo cáo:
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cá nhân theo tuần/tháng/quý.
Báo cáo định kỳ về doanh thu, hiệu quả công việc và các vấn đề liên quan.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm công nghiệp hoặc sản xuất.

Tại Công ty cổ phần đầu tư FGroup Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực nhận : 10 - 13tr ( tùy vào kinh nghiệm và trình độ ngoại ngữ )
- Chế độ BHXH và các chính sách khác theo quy định
- Các chế độ đãi ngộ: Thưởng Lễ - Tết, sinh nhật, thưởng thành tích
- Chế độ nghỉ Lễ - Tết, phép năm theo quy định pháp luật
- Cơ đội được đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng.
- Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển nhanh
- Bên cạnh hoạt động team building thường niên, công ty còn tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, nâng cao sức khỏe, gắn kết nội bộ (đi trail, trekking, đạp xe đạp, chạy bộ, đá bóng, cầu lông, yoga, xem phim...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư FGroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư FGroup

Công ty cổ phần đầu tư FGroup

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 19 Trần Quý Kiên, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

