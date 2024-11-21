Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty cổ phần đầu tư FGroup
- Hồ Chí Minh: Trần Quý Kiên, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng:
Chủ động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tư vấn và bán hàng:
Tiếp cận, giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Thực hiện đàm phán, thương thảo hợp đồng với khách hàng.
Hỗ trợ sau bán hàng:
Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, phản hồi từ khách hàng.
Lập kế hoạch và báo cáo:
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cá nhân theo tuần/tháng/quý.
Báo cáo định kỳ về doanh thu, hiệu quả công việc và các vấn đề liên quan.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm công nghiệp hoặc sản xuất.
Tại Công ty cổ phần đầu tư FGroup Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ BHXH và các chính sách khác theo quy định
- Các chế độ đãi ngộ: Thưởng Lễ - Tết, sinh nhật, thưởng thành tích
- Chế độ nghỉ Lễ - Tết, phép năm theo quy định pháp luật
- Cơ đội được đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng.
- Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển nhanh
- Bên cạnh hoạt động team building thường niên, công ty còn tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, nâng cao sức khỏe, gắn kết nội bộ (đi trail, trekking, đạp xe đạp, chạy bộ, đá bóng, cầu lông, yoga, xem phim...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
