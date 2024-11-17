Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ và Thương Mại Phát Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 31 Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh lựa chọn để chọn ra nhà cung ứng phù hợp.

- Lập đơn hàng và báo cáo về chất lượng và giá cả cho cấp trên.

- Trực tiếp thực hiện mua sắm, giao nhận vật tư phục vụ công tác mua sắm, cung cấp vật tư cho công trình.

- Theo dõi thực hiện hợp đồng, thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng.

- Lập các biên bản nghiệm thu, trình ký và hoàn tất hồ sơ hợp đồng.

- Tập hợp chứng từ lập hồ sơ vật liệu đầu vào trong các kỳ thanh quyết toán.

- Nhập liệu vào phần mềm và chịu trách nhiệm báo cáo số liệu nhập, xuất, tồn vật tư.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên;

- Có 1 năm kinh nghiệm trở lên trong cùng lĩnh vực chuyên môn;

- Giao tiếp tốt, chuẩn mực.

- Chủ động, nhiệt tình trong công việc, chăm chỉ

Tại Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ và Thương Mại Phát Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ 10-12M

- Lương Tháng 13, 14. Thưởng các ngày lễ lớn, sinh nhật, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến. Sếp làm việc có tâm, đồng nghiệp thân thiện.

- Hỗ trợ ăn ca, gửi xe, công tác phí và nhiều hỗ trợ phúc lợi hấp dẫn khác

- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, các chế độ ngày nghỉ phép, Lế tết hàng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến, được tham gia các khóa đào tạo định kỳ nâng cao năng lực, nghiệp vụ tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ và Thương Mại Phát Linh

