Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng M, Tòa nhà HCMC, Số A25, ngõ 379/8 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Tìm kiếm các nhà cung cấp về ngành hàng công ty kinh doanh và các nhà thầu phụ liên quan đến việc lắp đặt, vận tải, dịch vụ bảo hành bảo trì, thiết bị vật tư trong nước và nước ngoài; Làm việc với nhà cung cấp, nhà thầu, xin giá đàm phán giá. Lập bảng so sánh giá và đề xuất nhà thầu; Thực hiện công tác mua hàng theo kế hoạch mua hàng được phê duyệt; Thực hiện công tác lập hợp đồng mua hàng, thương thảo các điều kiện trong hợp đồng; Làm đề nghị thanh toán(nếu có); Thực hiện công tác theo dõi hợp đồng,thông báo giao hàng và giao hàng về công trình; Thực hiện công tác chuẩn bị chứng từ (đối với hàng NK, kiểm tra mã HS để áp mã HS có lợi nhất cho công ty). Đối với hàng mua trong nước thông báo cho các bộ phận liên quan về thời gian hàng về công trình và làm HS thanh toán với CĐT; Thực hiện công việc tạm ứng thanh toán cho nhà thầu, hãng, nhà cung cấp và cá nhân phục vụ mua hàng; Yêu cầu bảo hành, bảo trì với hãng, NCC (nếu có); Cập nhật thông tin về XNK, xin giấy phép hàng hóa XNK; Tham mưu về các chiến lược và chính sách mua hàng cho TPMH; Hỗ trợ các phòng ban khác xử lý công việc phát sinh; Nghiêm cứu và đóng góp thêm ý kiến xây dựng quy trình trong quá trình áp dụng nếu thấy chưa phù hợp; Thực hiện hệ thống cơ sở dữ liệu, thư viện của phòng bao gồm theo 2 nhóm: tài liệu dạng file mềm (lưu trên sever chung), tài liệu dạng file cứng ( lưu trữ bản chính thức tại phòng); Thực hiện các công viêc khác do TP giao
Tìm kiếm các nhà cung cấp về ngành hàng công ty kinh doanh và các nhà thầu phụ liên quan đến việc lắp đặt, vận tải, dịch vụ bảo hành bảo trì, thiết bị vật tư trong nước và nước ngoài;
Làm việc với nhà cung cấp, nhà thầu, xin giá đàm phán giá. Lập bảng so sánh giá và đề xuất nhà thầu;
Thực hiện công tác mua hàng theo kế hoạch mua hàng được phê duyệt;
Thực hiện công tác lập hợp đồng mua hàng, thương thảo các điều kiện trong hợp đồng;
Làm đề nghị thanh toán(nếu có);
Thực hiện công tác theo dõi hợp đồng,thông báo giao hàng và giao hàng về công trình;
Thực hiện công tác chuẩn bị chứng từ (đối với hàng NK, kiểm tra mã HS để áp mã HS có lợi nhất cho công ty). Đối với hàng mua trong nước thông báo cho các bộ phận liên quan về thời gian hàng về công trình và làm HS thanh toán với CĐT;
Thực hiện công việc tạm ứng thanh toán cho nhà thầu, hãng, nhà cung cấp và cá nhân phục vụ mua hàng;
Yêu cầu bảo hành, bảo trì với hãng, NCC (nếu có);
Cập nhật thông tin về XNK, xin giấy phép hàng hóa XNK;
Tham mưu về các chiến lược và chính sách mua hàng cho TPMH;
Hỗ trợ các phòng ban khác xử lý công việc phát sinh;
Nghiêm cứu và đóng góp thêm ý kiến xây dựng quy trình trong quá trình áp dụng nếu thấy chưa phù hợp;
Thực hiện hệ thống cơ sở dữ liệu, thư viện của phòng bao gồm theo 2 nhóm: tài liệu dạng file mềm (lưu trên sever chung), tài liệu dạng file cứng ( lưu trữ bản chính thức tại phòng);
Thực hiện các công viêc khác do TP giao

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ/ 30 - 40 tuổi/ ưa nhìn/ Sức khỏe tốt
- Đại học chuyên ngành Kinh tế/ ngoại thương/ ngoại ngữ
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Tiếng anh thành thạo cả 4 kỹ năng.
- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Exel, Powerpoint
- Kỹ năng tìm kiếm nhà cung cấp
- Kỹ năng đàm phán, thương thảo HĐ
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng lập kế hoạch & báo cáo

Tại Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 25 triệu; Thưởng nóng hấp dẫn theo dự án; Thưởng các ngày lễ trong năm: 30/4, 01/5, 2/9, 10/3 Thưởng tết âm lịch (lương tháng 13 và thưởng đánh giá) Chính sách phúc lợi cho nhân viên: Sinh nhật, 20/10, 8/3, trung thu, 1/6 Chế độ nâng lương định kỳ hàng năm Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép và chế độ khác theo quy định của pháp luật. Chương trình nghỉ mát, teambuilding hàng năm dành cho CBNV. Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần. Từ 08h00 -17h30
Lương upto 25 triệu;
Thưởng nóng hấp dẫn theo dự án;
Thưởng các ngày lễ trong năm: 30/4, 01/5, 2/9, 10/3
Thưởng tết âm lịch (lương tháng 13 và thưởng đánh giá)
Chính sách phúc lợi cho nhân viên: Sinh nhật, 20/10, 8/3, trung thu, 1/6
Chế độ nâng lương định kỳ hàng năm
Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép và chế độ khác theo quy định của pháp luật.
Chương trình nghỉ mát, teambuilding hàng năm dành cho CBNV.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần. Từ 08h00 -17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim

Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng M, Tòa nhà 25A, ngõ 379/8 Đội cấn, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình,

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

