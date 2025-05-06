Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu

Mức lương 16 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liền kề B3 - 17 Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 16 - 40 Triệu

Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng thị trường

Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, liên hệ, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng mua hàng.

Chăm sóc khách hàng thường xuyên và duy trì mối quan hệ với khách hàng sau khi mua hàng

Chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 16 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo hỗ trợ công việc

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ khí, tự động hóa, Quản trị kinh doanh

Kỹ năng giao tiếp, trao đổi với khách hàng

Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Có tinh thần trách nhiệm công việc

Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7tr - 10 triệu + thưởng hoa hồng bán hàng (thu nhập 10- 40 triệu trở lên)

Được đào tạo và hướng dẫn công việc bài bản

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định theo Luật lao động (Đóng BHXH, nghỉ phép, thưởng lễ Tết,...) và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch do công ty tổ chức.

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần (8h00 – 17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin