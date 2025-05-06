Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT
Mức lương
16 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Liền kề B3
- 17 Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 16 - 40 Triệu
Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng thị trường
Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, liên hệ, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng mua hàng.
Chăm sóc khách hàng thường xuyên và duy trì mối quan hệ với khách hàng sau khi mua hàng
Chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 16 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo hỗ trợ công việc
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ khí, tự động hóa, Quản trị kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp, trao đổi với khách hàng
Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Có tinh thần trách nhiệm công việc
Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7tr - 10 triệu + thưởng hoa hồng bán hàng (thu nhập 10- 40 triệu trở lên)
Được đào tạo và hướng dẫn công việc bài bản
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định theo Luật lao động (Đóng BHXH, nghỉ phép, thưởng lễ Tết,...) và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch do công ty tổ chức.
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần (8h00 – 17h30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT
