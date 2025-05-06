Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu

Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT

Phát triển thị trường

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT

Mức lương
16 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Liền kề B3

- 17 Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 16 - 40 Triệu

Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng thị trường
Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, liên hệ, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng mua hàng.
Chăm sóc khách hàng thường xuyên và duy trì mối quan hệ với khách hàng sau khi mua hàng
Chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 16 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo hỗ trợ công việc
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ khí, tự động hóa, Quản trị kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp, trao đổi với khách hàng
Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Có tinh thần trách nhiệm công việc

Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7tr - 10 triệu + thưởng hoa hồng bán hàng (thu nhập 10- 40 triệu trở lên)
Được đào tạo và hướng dẫn công việc bài bản
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định theo Luật lao động (Đóng BHXH, nghỉ phép, thưởng lễ Tết,...) và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch do công ty tổ chức.
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần (8h00 – 17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Liền Kề B4-27 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-phat-trien-thi-truong-thu-nhap-16-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job355241
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Hạn nộp: 10/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Thái Nguyên Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn JHL Việt Nam
Tuyển Phát triển thị trường Tập đoàn JHL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Tập đoàn JHL Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RABILOO
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH RABILOO
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 16 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NGHĨA VŨNG TÀU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NGHĨA VŨNG TÀU làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 16 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NGHĨA VŨNG TÀU
Hạn nộp: 22/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Còn 5 ngày để ứng tuyển 16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Hạn nộp: 10/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Thái Nguyên Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn JHL Việt Nam
Tuyển Phát triển thị trường Tập đoàn JHL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Tập đoàn JHL Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RABILOO
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH RABILOO
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Prep
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & NỘI THẤT RHINELUX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & NỘI THẤT RHINELUX
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH Đức Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu Công ty TNHH Đức Trung
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH LEVERAGE KNOWLEDGE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH LEVERAGE KNOWLEDGE VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công TY TNHH Hợp Tác Và Phát Triển Quốc Tế 3M Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công TY TNHH Hợp Tác Và Phát Triển Quốc Tế 3M Việt Nam
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HƯNG PHÁT
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty cổ phần VCS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty cổ phần VCS Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công Ty TNHH Little Tiny làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu Công Ty TNHH Little Tiny
11 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH Thiết bị Nha Khoa Việt Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty TNHH Thiết bị Nha Khoa Việt Quang
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP XANH IVILA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP XANH IVILA
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MINH LONG
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 22 Triệu Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
19 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MINH LONG
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH Việt Phát Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Việt Phát Group
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM KHÍ VIỆT ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM KHÍ VIỆT ANH
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Trà 68 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Trà 68
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vietsoftpro
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm