Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần JobsGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa G2 - Five Star Garden, Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tư vấn cho doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự qua nền tảng JobsGO.vn.

- Giới thiệu và bán các gói dịch vụ tuyển dụng (đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm hồ sơ ứng viên,....) phù hợp với ngành nghề, quy mô và ngân sách của khách hàng.

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đăng tin, nhận CV và xử lý các vấn đề phát sinh.

- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng để duy trì mối quan hệ lâu dài và phát triển khách hàng trung thành.

Yêu Cầu Công Việc

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales B2B, telesales, tuyển dụng hoặc dịch vụ nhân sự (HR services).

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản từ đầu.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản(6-9tr) + % doanh số(5-15%) + thưởng KPI.

- Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tư vấn, bán hàng và kiến thức tuyển dụng.

- Cơ hội phát triển và thăng tiến lên trưởng nhóm kinh doanh.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện.

- Chế độ đầy đủ: BHXH, BHYT, du lịch – team building, thưởng lễ tết theo quy định công ty.

