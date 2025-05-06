Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH CN Dược phẩm Quang Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH CN Dược phẩm Quang Anh
- Hà Nội: Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm hồ sơ báo cáo tài chính và tình hình tài chính năm.
Lên tờ khai thuế VAT hàng quý, hàng năm. Nộp tiền thuế.
Các công việc liên quan đến xuất - nhập hóa đơn. Kiểm tra tính hợp lý các hóa đơn chứng từ, chi phí,....
Chuẩn bị hồ sơ chứng từ giải trình khi thanh tra kiểm tra thuế.
Các công việc khác liên quan đến kế toán thuế.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm là một lợi thế.
Thành thạo tin học văn phòng, có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán
Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ
Trung thực, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.
Tại Công ty TNHH CN Dược phẩm Quang Anh Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm đầy đủ
Môi trường làm việc thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển
Thưởng các ngày Lễ Tết, hưởng các chế độ theo quy định.
Giờ làm việc: từ 8h00-17h00 các ngày từ thứ 2 – thứ 6 và 2 ngày thứ 7 xen kẽ trong tháng.
Địa điểm làm việc: J03-20 An Phú Shop Villa, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CN Dược phẩm Quang Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
