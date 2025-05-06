Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH CN Dược phẩm Quang Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm hồ sơ báo cáo tài chính và tình hình tài chính năm.

Lên tờ khai thuế VAT hàng quý, hàng năm. Nộp tiền thuế.

Các công việc liên quan đến xuất - nhập hóa đơn. Kiểm tra tính hợp lý các hóa đơn chứng từ, chi phí,....

Chuẩn bị hồ sơ chứng từ giải trình khi thanh tra kiểm tra thuế.

Các công việc khác liên quan đến kế toán thuế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán.

Có kinh nghiệm là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng, có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán

Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ

Trung thực, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH CN Dược phẩm Quang Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thoả thuận theo năng lực

Được đóng bảo hiểm đầy đủ

Môi trường làm việc thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển

Thưởng các ngày Lễ Tết, hưởng các chế độ theo quy định.

Giờ làm việc: từ 8h00-17h00 các ngày từ thứ 2 – thứ 6 và 2 ngày thứ 7 xen kẽ trong tháng.

Địa điểm làm việc: J03-20 An Phú Shop Villa, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CN Dược phẩm Quang Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin