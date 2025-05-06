Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phụ trách các công việc nhân sự : Quản lý chấm công, nghỉ phép, tăng ca, nhắc nhở xử lý kỹ luật các trường hợp vi phạm,....

Hỗ trợ các công tác tuyển dụng của leader, giám đốc.

Phụ trách các công việc hành chính, quản lý lưu trữ các hồ sơ về hệ thống của công ty trên hệ thống HRM.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu nữ: 2002-1998

Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên.

Có kinh nghiệm trên 6 tháng ở vị trí hành chính nhân sự biết tính công cho nhân viên

Yêu thích ngành sự kiện, tham gia hoạt động tập thể

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (được deal lương)7-8tr + Thưởng ( tuyển dụng, thưởng lương tháng 13, Lễ tết, Thưởng hoa hồng; Sinh nhật,....)+ + Phụ cấp (gửi xe, điện thoại). Tổng thu nhập trung bình 8.000.000đ - 12.000.000vnđ thanh toán vào mùng 8 hàng tháng;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sếp vui tính, khuyến khích tinh thần sáng tạo, đổi mới và có không gian phát triển cho mỗi cá nhân;

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự;

Voucher mua sản phẩm tại Alifaco dành cho thành viên nội bộ;

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động team building, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của công ty;

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7 (8h15 – 17h30), nghỉ 50% thứ 7, nghỉ CN. Nghỉ trưa 1.5 tiếng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin