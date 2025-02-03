Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 497 Đường Nguyễn Kiệm, Phường 9, Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Soạn thảo, xét duyệt và sửa đổi, đàm phán hợp đồng trong nước và nước ngoài cho các phòng ban, kiểm tra tính hợp pháp cho các giao dịch của Công ty và đảm bảo quyền lợi cho Công ty.

Soạn thảo, xét duyệt văn bản, quy chế, quy trình, biểu mẫu trong Công ty.

Soạn thảo các chính sách về website và ứng dụng thương mại điện tử theo quy định Bộ Công thương.

Giải đáp các vấn đề pháp lý cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban về xuất nhập khẩu, hải quan, lao động, khiếu nại, tranh chấp, đầu tư FDI, visa, work permit...

Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư,...liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Định kỳ tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện so với OKR và kế hoạch được giao.

Quản lý, sắp xếp, lưu trữ và theo dõi hợp đồng, văn bản, tài liệu pháp chế.

Báo cáo công việc thường xuyên cho Trưởng phòng pháp chế

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật

Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm pháp chế doanh nghiệp, thẩm định hợp đồng

Có kinh nghiệm về lĩnh vực giải trí, thương mại điện tử, hải quan, xuất nhập khẩu là một lợi thế

Giao tiếp tiếng Trung, tiếng Anh là một lợi thế

Ưu tiên: Nam

Kỹ năng

Thành thạo trong việc soạn thảo, trình bày văn bản word, excel.

Nhiệt tình, chủ động xử lý, báo cáo công việc.

Kỹ năng giao tiếp khéo léo và tinh thần làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng phối hợp tốt với các bộ phận khác nhau của công ty để xử lý công việc.

Lập luận, giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng thu thập, phân tích thông tin chính xác.

Có đạo đức nghề nghiệp tốt, giữ bí mật kinh doanh của công ty

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương gross từ 10.000.000 - 16.000.000/tháng, thỏa thuận trực tiếp theo năng lực và kinh nghiệm.

Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định pháp luật.

Các chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

