Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

Chuyên viên pháp chế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 139 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng, quản lý, cập nhật, sửa đổi, bổ sung hệ thống hợp đồng mẫu của Công ty & các công ty thành viên; Tham gia đàm phán hợp đồng với các đối tác về phần nội dung pháp lý; Tham gia ý kiến pháp lý đối với các loại hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại hợp đồng thương mại, hợp đồng xây dựng, thương mại, hợp đồng tư vấn, hợp đồng liên danh, hợp đồng ủy quyền và các hợp đồng thương mại khác; Hướng dẫn thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của các bên tham gia hợp đồng, thỏa thuận đã ký; Tham gia xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong việc thực hiện các hợp đồng của Công ty; Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp phát sinh từ các quan hệ hợp đồng và quan hệ dân sự khác giữa Công ty với đối tác hoặc bên thứ ba thuộc phạm vi công việc của Ban; Đại diện hợp pháp của Công ty tham gia các hoạt động tố tụng Trọng tài hoặc Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty theo ủy quyền của Công ty; Là đầu mối tổ chức và triển khai các hoạt động hỗ trợ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp; Tư vấn và thẩm định về mặt pháp lý các văn bản của Công ty và các công ty thành viên với đối tác, cơ quan quản lý nhà nước; Tham mưu cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan đến xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm của nhân sự do Công ty và các Công ty thành viên quản lý. Thực hiện các thủ tục cấp phép thành lập mới, thay đổi Đăng ký kinh doanh, tạm ngừng hoạt động, giải thể, tái cấu trúc...; Thực hiện kiểm tra tuân thủ về pháp lý/quy định của cơ quan quản lý nhà nước đối với các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty; Chủ trì dự thảo xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty và các Công ty thành viên; Thực hiện cập nhật, rà soát, phổ biến các văn bản pháp lý mới ban hành có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các Công ty thành viên; Quản lý, lưu trữ các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định; Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc
Xây dựng, quản lý, cập nhật, sửa đổi, bổ sung hệ thống hợp đồng mẫu của Công ty & các công ty thành viên;
Tham gia đàm phán hợp đồng với các đối tác về phần nội dung pháp lý;
Tham gia ý kiến pháp lý đối với các loại hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại hợp đồng thương mại, hợp đồng xây dựng, thương mại, hợp đồng tư vấn, hợp đồng liên danh, hợp đồng ủy quyền và các hợp đồng thương mại khác;
Hướng dẫn thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của các bên tham gia hợp đồng, thỏa thuận đã ký;
Tham gia xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong việc thực hiện các hợp đồng của Công ty;
Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp phát sinh từ các quan hệ hợp đồng và quan hệ dân sự khác giữa Công ty với đối tác hoặc bên thứ ba thuộc phạm vi công việc của Ban;
Đại diện hợp pháp của Công ty tham gia các hoạt động tố tụng Trọng tài hoặc Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty theo ủy quyền của Công ty;
Là đầu mối tổ chức và triển khai các hoạt động hỗ trợ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp;
Tư vấn và thẩm định về mặt pháp lý các văn bản của Công ty và các công ty thành viên với đối tác, cơ quan quản lý nhà nước;
Tham mưu cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan đến xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm của nhân sự do Công ty và các Công ty thành viên quản lý.
Thực hiện các thủ tục cấp phép thành lập mới, thay đổi Đăng ký kinh doanh, tạm ngừng hoạt động, giải thể, tái cấu trúc...;
Thực hiện kiểm tra tuân thủ về pháp lý/quy định của cơ quan quản lý nhà nước đối với các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty;
Chủ trì dự thảo xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty và các Công ty thành viên;
Thực hiện cập nhật, rà soát, phổ biến các văn bản pháp lý mới ban hành có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các Công ty thành viên;
Quản lý, lưu trữ các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định;
Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam và Nữ, độ tuổi từ 27-35 tuổi, nam cao 1m65-1m72, nữ cao từ 1m58-1m65 Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật Có kinh nghiệm từ 3 trở lên ở vị trí tương đương tại các công ty có quy mô từ 200 lao động trở lên Chăm chỉ, tỉ mỉ, chủ động đề xuất, cải tiến quy trình Năng động, hoạt bát, trung thực, cẩn trọng và nhiệt tình trong công việc Kỹ năng soạn thảo, tra cứu và thẩm định văn bản
Nam và Nữ, độ tuổi từ 27-35 tuổi, nam cao 1m65-1m72, nữ cao từ 1m58-1m65
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật
Có kinh nghiệm từ 3 trở lên ở vị trí tương đương tại các công ty có quy mô từ 200 lao động trở lên
Chăm chỉ, tỉ mỉ, chủ động đề xuất, cải tiến quy trình
Năng động, hoạt bát, trung thực, cẩn trọng và nhiệt tình trong công việc
Kỹ năng soạn thảo, tra cứu và thẩm định văn bản

Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20 triệu - 30 triệu/tháng (thỏa thuận phù hợp theo năng lực) Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, ổn định và có nhiều cơ hội thăng tiến. Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ thỏa đáng: tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, cùng nhiều chế độ đặc biệt khác của Công ty: hưởng các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch (trong nước và nước ngoài), chế độ thăm khám sức khỏe (hàng tháng và hàng năm), tặng quà các ngày Lễ, Tết (08/3, 20/10, 30/4 và 1/5, 2/9, Tết âm lịch, Tết dương lịch...). Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ (trong nước và nước ngoài)....
Lương: 20 triệu - 30 triệu/tháng (thỏa thuận phù hợp theo năng lực)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, ổn định và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ thỏa đáng: tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, cùng nhiều chế độ đặc biệt khác của Công ty: hưởng các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch (trong nước và nước ngoài), chế độ thăm khám sức khỏe (hàng tháng và hàng năm), tặng quà các ngày Lễ, Tết (08/3, 20/10, 30/4 và 1/5, 2/9, Tết âm lịch, Tết dương lịch...). Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ (trong nước và nước ngoài)....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 29 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-phap-che-thu-nhap-20-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job233797
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 40 Triệu
Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Tuyển Chuyên viên pháp chế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YSG APPAREL
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH YSG APPAREL làm việc tại Long An thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH YSG APPAREL
Hạn nộp: 25/10/2025
Long An Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Hạn nộp: 19/10/2025
Thái Bình Hưng Yên Hải Phòng Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 13 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 40 Triệu
Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Tuyển Chuyên viên pháp chế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Lạc Việt Quy Nhơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Lạc Việt Quy Nhơn
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FUNDGO LAW làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FUNDGO LAW
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ Phần Thương Mại Gas Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu Công ty Cổ Phần Thương Mại Gas Bình Minh
15 - 16 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trầm Hương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trầm Hương Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Hồng Ân Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hồng Ân Entertainment
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt
Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần Gama Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần Gama Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương
Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,400 USD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
1,000 - 1,400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần MAT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần MAT Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐÔNG ĐÔ
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,300 USD Tập Đoàn Apec (Apec Group)
1,000 - 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Tổng Công Ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc (Kbc) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Tổng Công Ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc (Kbc)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty TNHH Gcoop Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD Công Ty TNHH Gcoop Việt Nam
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Bắc Chương Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Bắc Chương Dương
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm