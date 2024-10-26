Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 139 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng, quản lý, cập nhật, sửa đổi, bổ sung hệ thống hợp đồng mẫu của Công ty & các công ty thành viên; Tham gia đàm phán hợp đồng với các đối tác về phần nội dung pháp lý; Tham gia ý kiến pháp lý đối với các loại hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại hợp đồng thương mại, hợp đồng xây dựng, thương mại, hợp đồng tư vấn, hợp đồng liên danh, hợp đồng ủy quyền và các hợp đồng thương mại khác; Hướng dẫn thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của các bên tham gia hợp đồng, thỏa thuận đã ký; Tham gia xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong việc thực hiện các hợp đồng của Công ty; Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp phát sinh từ các quan hệ hợp đồng và quan hệ dân sự khác giữa Công ty với đối tác hoặc bên thứ ba thuộc phạm vi công việc của Ban; Đại diện hợp pháp của Công ty tham gia các hoạt động tố tụng Trọng tài hoặc Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty theo ủy quyền của Công ty; Là đầu mối tổ chức và triển khai các hoạt động hỗ trợ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp; Tư vấn và thẩm định về mặt pháp lý các văn bản của Công ty và các công ty thành viên với đối tác, cơ quan quản lý nhà nước; Tham mưu cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan đến xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm của nhân sự do Công ty và các Công ty thành viên quản lý. Thực hiện các thủ tục cấp phép thành lập mới, thay đổi Đăng ký kinh doanh, tạm ngừng hoạt động, giải thể, tái cấu trúc...; Thực hiện kiểm tra tuân thủ về pháp lý/quy định của cơ quan quản lý nhà nước đối với các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty; Chủ trì dự thảo xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty và các Công ty thành viên; Thực hiện cập nhật, rà soát, phổ biến các văn bản pháp lý mới ban hành có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các Công ty thành viên; Quản lý, lưu trữ các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định; Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam và Nữ, độ tuổi từ 27-35 tuổi, nam cao 1m65-1m72, nữ cao từ 1m58-1m65 Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật Có kinh nghiệm từ 3 trở lên ở vị trí tương đương tại các công ty có quy mô từ 200 lao động trở lên Chăm chỉ, tỉ mỉ, chủ động đề xuất, cải tiến quy trình Năng động, hoạt bát, trung thực, cẩn trọng và nhiệt tình trong công việc Kỹ năng soạn thảo, tra cứu và thẩm định văn bản

Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20 triệu - 30 triệu/tháng (thỏa thuận phù hợp theo năng lực) Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, ổn định và có nhiều cơ hội thăng tiến. Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ thỏa đáng: tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, cùng nhiều chế độ đặc biệt khác của Công ty: hưởng các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch (trong nước và nước ngoài), chế độ thăm khám sức khỏe (hàng tháng và hàng năm), tặng quà các ngày Lễ, Tết (08/3, 20/10, 30/4 và 1/5, 2/9, Tết âm lịch, Tết dương lịch...). Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ (trong nước và nước ngoài)....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

