Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 600 - 800 USD

1. Soạn thảo hợp đồng, Lập báo cáo, theo dõi tiến độ các gói thầu - Soạn hợp đồng các gói thầu, hợp đồng tổ đội nhân công - Lập báo cáo dự án, báo cáo tiến độ gói thầu, - Theo dõi tiến độ dự án, gói thầu... 2. Làm hồ sơ thanh toán, quyết toán: - Lập biên bản nghiệm thu khối lượng, biên bản nghiệm thu hiện trường phục vụ thanh quyết toán công trình - Lập bảng tổng hợp khối lượng, bảng diễn dải chi tiết khối lượng để nghiệm thu thanh toán. - Lập bảng giá trị nghiệm thu, thanh toán - Đối chiếu khối lượng nhập kho với khối lượng thanh toán 3. Thực hiện hồ sơ hoàn công, quản lý chất lượng - Lập hồ sơ hoàn công, bản vẽ hoàn công - Lập hồ sơ quản lý chất lượng

